New York chce regulovať Bitcoin

Obvinenie z prania špinavých peňazí cez Bitcoin otvára diskusie o regulácii virtuálnej meny.

29. jan 2014 o 12:05 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Vrchný bankový regulátor v New Yorku odhalil svoje plány, ktoré súvisia s reguláciou virtuálnej meny Bitcoin. Úrad chystá sadu pravidiel, ktoré by ešte v tomto roku mohli vymedziť spôsob, akým bude mena používaná v platobnom styku.

„Prvou úlohou je zabrániť praniu špinavých peňazí“, hovorí Benjamin Lawsky, ktorý stojí na čele finančného úradu. Otvára myšlienku udeľovania BitLicencií, ktoré by zastrešovali finančné operácie bankového typu.

V počiatkoch virtuálnej meny nik nevidel dôvod na to, aby sa zaoberal jej hlbším dopadom na ekonomiku. Šlo o platobný nástroj technologických nadšencov zoskupených okolo projektu. Bitcoin po ohromnej medializácii pri raste hodnoty na seba strhol intenzívny záujem podnikov, finančníkov a ostatných subjektov, ktoré doposiaľ podliehali štandardným pravidlám.

Bitcoin podľa úradu potrebuje reguláciu, aby vznikli mechanizmy ktoré pomôžu sledovať podozrivé finančné toky. Chce, aby boli subjekty povinné zapojiť sa do kontrolných mechanizmov, ktoré stoja nad skutočnými menami. Bez toho, aby úrady regulovali menu samotnú.

Podobné procesy sa rozbiehajú aj v Kalifornii a nelíši sa ani prístup v niektorých iných krajinách sveta. Posledné veľké kroky ohľadom transakcií virtuálnou menou uskutočnila Čína. Tá z obáv oslabenia svojej domácej meny a ekonomiky zakázala používanie meny v platobnom styku.

Napísala agentúra Reuters.