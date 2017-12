Časť LED žiaroviek v teste životnosti zhasla predčasne

Niektoré žiarovky nedosiahli ani 6000-hodinovú životnosť, ktorú chce Európska únia stanoviť ako povinnú.

29. jan 2014 o 9:00 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Ak si kúpite LED žiarovku s 25-ročnou životnosťou, nemusí to znamenať, že sa pri štandardnom svietení dopracujete k úspore, ktorú ste si vopred naplánovali. Britský inštitút pre ochranu spotrebiteľov uskutočnil rozsiahly test, v ktorom sa pokúsil vyhodnotiť situáciu na trhu.

V spolupráci s partnerskými organizáciami naprieč EÚ testoval po päť vzoriek zo 46 modelov LED žiaroviek zozbieraných v predajnej sieti. S 15-minútovými prestávkami svietili v 2-hodinových cykloch až do momentu, keď vypovedali službu. Skúšku uskutočnili na sortimente žiaroviek značkových výrobcov i čínskeho dovozu.

Niektoré podliezli aj minimum

Päť z testovaných žiaroviek zlyhalo skôr ako dosiahli hranicu 6000 hodín. Hranicu 10 tisíc hodín svietenia sa nepodarilo prekročiť 66 LED žiarovkám z celkového počtu 230. Zvyšné úspešne dosiahli hranicu 15000 hodín a pokračujú v svietení naďalej.

Matt Clear, ktorý projekt pod hlavičkou inštitútu Which testy vykonáva, upozorňuje na to, že mnohé z testovaných LED žiaroviek nesplnili to, čo ich výrobca sľuboval v parametroch na škatuli.

„Hlavným lákadlom LED žiaroviek je, že by mali vydržať v prevádzke dlhú dobu. A ak si takúto žiarovku dávate do košíka – typicky s vyššou cenou ako ostatné naokolo – mali by ste mať istotu, že sa toho skutočne dočkáte“ - hovorí Clear. „Naše testy však ukázali, že nielenže mnohé z LED žiaroviek zlyhali predčasne, ale niektoré z nich nedosiahli ani 6000-hodinovú životnosť, ktorú sa EÚ chystá stanoviť legislatívou ako minimum.“

Mali by byť šetrnejšie

LED žiarovky dokážu dosiahnuť v domácnostiach v porovnaní s klasickými žiarovkami návratnosť už do dvoch rokov používania. Výrobcovia koncom minulého roka zaradili do štandardnej ponuky LED žiarovky, ktoré sú náhradou za 60W a 75W štandard. Vystriedali tak staršie, 40W modelové rady.

LED žiarovky dosahujú úsporu energie prostredníctvom polovodičového prvku. Ten s vysokou účinnosťou vyrába modré svetlo, ktoré pomocou luminiforu priamo v LEDke či v kryte žiarovky zmení modré svetlo na niektorý odtieň bielej – od studenej po teplú. V závislosti na tom, aké farebné zložky do luminiforu výrobca primieša.

Podobne fungujú staršie kompaktné žiarivky, ktoré však vyrábajú svetlo tým, že na luminifor dopadá ultrafialové žiarenie. Svetlo vyrába tenký prachový povlak na sklenej rúrke, podobne ako je tomu pri priemyselných svetelných trubiciach.

Napísali na serveri Irish Examiner.