Posel smrti - český adventure horor

Český Unknown Identity už nejaký ten čas pracujú na hororovej adventúrke Posel smrti. Dátum vydania sa blíži, k dispozícii je hrateľné demo, na ktoré sme sa bližšie pozreli.

27. okt 2002 o 0:00 Ján Kordoš

Neviem, či máte radi adventúry, ale ak ste začali čítať tento článok, tak dúfam, že to nebolo len tak z nudy. Nechcem totiž nudiť nikoho, komu sa tento herný žáner zdá na hernom poli zbytočný. Kúzlo týchto hier totiž nie je založené v efektných výbuchoch a najmodernejších enginoch. Všetko totiž záleží na príbehu a atmosfére, ktorú hra vytvorí. O tom ma presvedčil Gabriel Knight 3D, ktorého fakt vrelo každému, kto to s adventúrami myslí vážne.

Už ste sa dovtípili, že Posel Smrti je adventúra. Možno ste tiež zachytili, že pôjde o českú adventúru – čo je na našom trhu plus (bude lacnejšia ako iné nové hry a nikto by nemal mať problémy s jazykom). Vývojári z Unknown Identity už majú za sebou adventure titul Posel Bohů, ktorý sa však nedočkal väčšieho úspechu a napriek veľmi podobným názvom sa v prípade Posla smrti nejedná o pokračovanie.

Príbeh je nasledovný: Samuel Gordon nemal až tak šťastné detstvo ako väčšina z nás (vlastne ja tiež, ale nebudem to tu rozoberať, lebo budem znovu obvinený za neserióznosť článkov, ktoré chcú byť vtipné a informatívne a nie len informatívne :). Tento chudák totiž prežil svoje „mládi“ na panstve Black Mirror. Už názov nehovorí nič pekné o tomto mieste a ak vám prezradím, že na pozemku, na ktorom stojí dom, sa nachádza aj cintorín, bude všetko ešte pochmúrnejšie a depresívnejšie. Samuel síce toto panstvo po čase opustil, ale spomienky mu ostali a tie nevymaže nikto. Hlavne ak sú to spomienky menej príjemné – vtedy nepomáha ani čas. Hlavná postava sa občas prebúdza z nočných môr a nedokáže na to zabudnúť. A teraz sa dozvedel, že sa má na panstvo vrátiť. Zomrel William Gordon – policajti nevedia zistiť príčinu. Samuel si však chce uctiť pamiatku človeka, ktorý pre neho urobil veľa a preto vyráža na cestu. A tak sa po 12 rokoch vraciate na miesto, ktoré by ste chceli najradšej zo svojej mysle vymazať. Za ten čas sa panstvo veľmi nezmenilo, takže o to návrat viac bolí. Už pri bližšom skúmaní zistíte, že Williamova smrť určite nebola náhodná. A všetko to nasvedčuje tomu, že ešte bude "zábava"...

Dúfam, že vám neprekáža, že som príbeh trošku natiahol – je to totiž klasický depresívny príbeh, kde sa hlavný predstaviteľ vracia na miesto, ktoré nemá rád, na ktorom sa stalo niečo zlé. Je to výborný námet a potvrdí vám to každý, kto si zahral aspoň jednu takúto hru.

Keďže ide o adventúru, stretnete v hre niekoľko postáv, s ktorými môžete hodiť reč. Unknown Identity tvrdia, že ich bude asi 23. Nech vás nezastraší menší počet – je to tak dobre, lebo vynikne atmosféra domu a jeho okolia. V deme sa nachádzala len jedna postava – až úplne na konci, takže hodnotiť dialógy je unáhlené. Ďalej ešte spomeniem, že hra síce má menší počet postáv, ale tie na druhú stranu toho aj viac nakecajú. Takže nemáme čakať veľa postáv, ktoré nám za celú hru povedia dve vety a do konca hry sú nemé. Aspoň tak to tvrdia Unknown Identity (UI). Podľa materiálov by sa mali dialógy vetviť a dokonca by mala byť v hre aj možnosť klamania.

Grafické spravovanie nie je až také dôležité – to som spomínal na začiatku. A stojím si za tým. Lenže tvorcovia hry vytvorili grafiku nádhernú. Aspoň taká bola v deme, ktoré som hral. Pozrite sa na obrázky a budete múdrejší. Nádherne vykreslené, depresívne prostredie, ktoré neveští nič dobré. Grafika je navyše aj detailná, ale autori (vraj) hneď zatrhli hľadanie predmetov o veľkosti 1x1 pixel. Uvidíme, či to aj splnia. Z tých zopár backgroundov, ktoré sú k dispozícií sa však dá vyvodiť, že UI nehovorili len do vetra, ale ako hovorí známe porekadlo: „Nechváľ deň pred večerom“, aj ja si odpustím svoje hodnotenie.

Animácia postáv sa vydarila. Ich chôdza sa podobá tej ľudskej a nie pochodu zombíkov. Hru spríjemňujú aj animácie v pozadí, ktoré nerušia, ale výborne môžu pozdvihnúť atmosféru hry. Zastavím sa ešte pri zvukoch. Už v deme bolo zvukov mnoho, takže dúfam, že každý predmet bude ozvučený... a hlavne, že bude ozvučený reálne. Hudba bola síce zo začiatku len mierne nadpriemerná, ale už po chvíli som zistil, že to tak nezostane. Hudba sa mení podľa situácie na obrazovke a preto ak v hre budú nejaké strašidelné scény, verte, že to s vami cukne aj vďaka hudbe.

Unknown Identity majú veľké plány. Tvrdia o svojej hre len to najlepšie. Po odskúšaní dema im začínam veriť. Ak totiž nespackajú všetko, čo sa len dá, bude to výborná hra. Na to pokazenie hry však už nemajú veľmi veľa času, lebo Posel Smrti by mal prísť na pulty obchodov najneskôr v novembri. Ja si už len vopred zaťahujem žalúzie na izbe, chystám zásoby jedla na stôl a dúfam, že túto hru dostanem na recenzovanie (hehe  – by chrupi).