Google nakupuje firmy, chce umelú inteligenciu

Firma preplatila ponuku Facebooku, ktorý chcel spoločnosť DeepMind Technologies pre seba.

27. jan 2014 o 12:18 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Robotické portfólio firmy Google naberá na objeme. Za 500 miliónov dolárov získal 50-členný vývojársky tím spoločnosti DeepMind Technologies, ktorý sa zaoberá vývojom umelej inteligencie.

Prebil tým ponuku konkurenčného Facebooku, ktorý tiež prejavil o firmu záujem. Jej vývojári pracujú na systéme, ktorý by umožnil počítačom rozmýšľať podobným spôsobom ako ľudia. Bez toho, aby ich kroky musel viesť analytický softvér. Chcú, aby narastajúci súbor znalostí sám budoval ďalšie pravidlá pre vyhodnocovanie nových informácií.

Toto všetko zapadá do aktivít, ktorým sa Google venuje v posledných dvoch rokoch. Intenzívne naberá do svojho portfólia firmy, ktoré sa zaoberajú robotikou. Všetko sa to začalo automobilom a dnes nik netuší, aký je zámer spoločnosti.

Analytici sa zhodujú, že dopyt po robotike v najbližších rokoch závratne stúpne. Mať náskok nad konkurenciou a vlastniť množstvo patentov, môže byť kľúčové.

DeepMind už zostavuje etickú komisiu, ktorá navrhne pravidlá, akým spôsobom bude Google používať know-how firmy. Cieľom je vymedziť strategický rámec, ktorý by mal pomôcť spoločnosti.

O robotiku sa zaujíma aj americká vojenská agentúra DARPA, ktorá sa spolu s partnermi sústredila na množstvo nových technológií. Chce znížiť náklady na bojové akcie a zaistiť lepšiu ochranu živej sily.

Napísali na serveri Recode.net.