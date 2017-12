Google: Rezervujete si večeru, odvezie vás auto bez vodiča

Spoločnosť chce prepojiť služby s dopravou. Špekuluje sa o automobiloch bez šoférov.

27. jan 2014 o 9:00 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Je čosi po jedenástej a vy čítate na svojom mobile poštu. Zobrazí sa vám reklama na obedné menu neďalekej reštaurácie a spolu s ním ponuka na bezplatný odvoz taxíkom.

Google má novú technológiu, ktorou chce zvýšiť účinnosť svojej reklamy. Firma už pre ňu získal patent.

Je to ako pracovať s dátami, ktoré sa na serveroch zbierajú o používateľoch po celé roky. Google pozná z GPS záznamov váš denný rytmus, vie ako hodnotíte reštaurácie a obchody, má prehľad o tom, ktoré tovary vás zaujímajú a možno vie vytušiť aj to, čo máte radi na tanieri.

Ak k tomu dokáže ponúknuť aj cenovo zvýhodnený alebo bezplatný odvoz, priviezol by zákazníka niektorému zo svojich partnerov. To by podľa analytikov mohlo prispieť k užšiemu prepojeniu fyzického a digitálneho sveta.

Patentová prihláška je datovaná k roku 2011 a pochádza od tímu, ktorý sa zaoberal ekosystémom automobilov bez vodiča. Preto sa špekuluje, že tieto myšlienky spolu môžu súvisieť.

„Zdá sa to ako atraktívna myšlienka. Jej úspech však závisí na tom, ako sa s ňou Google vysporiada a aký prínos prinesie spotrebiteľom,“ povedal Alex Kozoff, šéf mobilnej divízie Internet Advertising Berau.

Nový druh kombinovanej služby by mohol otvoriť firme nové inzertné trhy. Jedná sa zväčša o segment služieb, v ktorom sú dôležitejšie zvyky ako reklama.

Napísali na serveri BBC.