F1 2002 - virtuálne závody Formule 1

Kto by ich nepoznal – formule. Patria k najrýchlejším závodným autám, sú to najdrahšie mobilné reklamy a na ich pretekoch sa zarábajú milióny. Ktovie čo stojí za ich popularitou. Možno to bol rozvoj televízie a satelitov, možno. Určite však aj počítačové

25. okt 2002 o 17:10 Marek Bartovič

Kto by ich nepoznal – formule. Patria k najrýchlejším závodným autám, sú to najdrahšie mobilné reklamy a na ich pretekoch sa zarábajú milióny. Existujú už skoro od začiatku storočia, no nikdy nenadobudli takej popularity a pozornosti ako v 90-tych rokoch. Snáď nepatria nadarmo ku druhému najsledovanejšiemu športu na svete (pre informáciu – prvý je futbal... ). Možno sa o to postarali televízie a rozvoj satelitného prenosu, možno i iné médiá popularizujúce adrenalín a rýchlosť... No a možno to boli i počítače. Každý koho aspoň trochu tieto "autá" (sú to skôr supervýkonné motory s kolesami) zaújimajú, už určite myslel i na jazdu v nich. Bohužiaľ nemáme všetci možnosť zaplatiť si jazdu v dvojsedadlovke (nehovoriac o prenajatí si samotného monopostu) a tak nám neostáva nič iné ako len snívať... No, vlastne ešte aj hrať.

EA nám opäť predstavuje pokračovanie série F1, ktoré sa nesie v duchu sezóny 2002. Podobne ako s inými titulmi EA Sports je aj F1 "len" vylepšením toho minuloročného. Veď nie len FIFA alebo NHL majú právo na každoročný facelift! Zmeny sú skôr evolučné ako revolučné. Čo sa však také radikálne môže zmeniť v závodoch áut od minulého roka? Hlavne to budú asi nové technológie a licencie. V takom športe ako je Formula sa predsa idú firmy potrhať o miesto pre svoju nálepku na jednom z monopostov. Samozrejme, že nesmieme zabúdať na rôzne zmeny týkajúce sa pilotov ako takých. Nie každý z nich zostal pri svojom predošlom týme.

Licencia má nesporné výhody – nachádzajú sa tu všetci jazdci, všetky tými a všetky trate. EA zašli dokonca i tak ďaleko s nákupom licencie od FIA, že sa v hre nachádzajú všetky vychytávky formule po technickej stránke, ako i po grafickej – nálepky s reklamami sú na svojom originálnom mieste! A to i na trati. Tam sa však zredukovali kvôli prehnanej reklame dotyčnej firmy. Menu hráča hneď konfrontuje s výberom mena. Netreba žiadne bádanie v podmenu – hneď pri prvom spustení hry (na ktoré ste sa už tak tešili po niekoľko minútovej inštalácii) vás núti písať. Zdá sa mi trochu absurdná nutnosť vybrať si medzi jazdcami týmu, za ktorý by ste tak radi jazdili. Tie sú obsiahnuté všetky, no nemožnosť vytvorenia vlastnej identity je dosť hrubá chyba (aj keď fotečka mladého Ralfa mi pristala... :-). Po celej tejto generácii postavy prichádza na rad to hlavné – závod. V manuály ktorý rozhodne stojí za prečítanie (obsahuje rôzne rady ako prejsť zatáčky a vytunovať si auto), sa píše o Driving School, ale veď načo... po pár metroch na trati však dojdete na dôvod.

Driving School, ako sám názov napovedá, je niečo ako autoškola, no v tomto prípade pre pilota F1. Absolvujete v nej jazdy na všetkých možných okruhoch (pozor – nie všetkých!) a to po etapách. Každá trať je rozdelená na 4 etapy – v nich máte za úlohu prejsť buď len nejaký úsek z trate (v prvých troch) alebo ju prejsť celú v danom čase. Za vaše úspechy ste i príslušne hodnotený bronzovou, striebornou či už zlatou medailou. Sám som to pokladal za blbosť, no v praxi to vyzerá úplne ináč – hra vás stále núti si urobiť druhú etapu v Monze na zlatú, už len preto, že v pretekoch ste tam vyleteli...

Neúspechu sa dá zabrániť i iným spôsobom ako je "učenie" sa. Práve pre tých menej zručných (alebo lenivejších :-) je v hre zabudovaný kopec tzv. driving assistov – teda pomocných nastavení. Od automatického spomaľovania pred zákrutou až po protišmykovú blokádu je tu všetko, čo si hráčske srdce zapraje (a čo licencia povoľuje a hlavne FIA). Tieto hračičky síce napomáhajú úspechu, no človek sa tak oberá o kopec zábavy, ale i nervov.

Hra nie je totiž nadarmo simulácia, nie nadarmo máte možnosť si všetko nastaviť na podmienky reality. Možnosť hrania arcade ostáva, oplatí sa však len v jedno-okruhových oddychovývch závodoch.

Presná simulácia reality prináša množstvo komplikácii (napr. preteky pri zapnutom silnom daždi sú niekedy nehrateľné) no i silnú dávku reality. Mal som dokonca pocit, že to niekedy až moc preháňa s realistickým modelom sveta. Po celú dobu hrania som sa nezbavil dojmu, že je to všetko až príliš reálne – či to bola gravitácia, alebo len rýchlosť, vždy to bolo čudné. Nie je to vec zvyku. Oplieska vás to o zvodidlá skôr, než poviete Schumacher. Reálny fyzikálny model prispel i ku deformácii auta, no stále nedosahuje vysokých kvalít. Vo väčšine havárií dochádza "len" ku odpadnutiu nejakého toho plechu (aj keď možno potrebného) a samozrejme zmeneniu správania sa vášho auta. Ten neostane ležať na vozovke (nie že by v realite ostal, ale aspoň tú chvíľočku), ale s autami je to niečo iné. Na tie už nefunkčné sa dá natrafiť po obvode trate. Sú pekne odtiahnuté do pieskového "bazénu" a tam ležia až do konca pretekov...

Ďalším plusom zvýšenej reality je autotuning. Obohatený o rôzne nastavenia sa v ňom, v prípadnom záujme, dá vytvoriť úplne nové auto! Nastavenia siahajú do všemožných detailov – od nastavenia prevodovky až po tlak kolies. Všetky tieto nastavenia by ste mali ovládať aspoň sčasti tak ako samotné jazdenie – vo väčšine pretekov sa musíte spoľahnúť len na ne. Absencia telemetrie je však ďalšou závažnou chybou.

Grafika – 3 a 1/2 hviezdičky z 5

Podobne to je i s grafikou. Tá sa zlepšila, implementácia najnovších technológii je samozrejmosťou. Ale aj tak sa publikum skladá z textúr a minima polygónov. Poteší i animácia mechanikov v boxoch. Autá majú prepracované detaily a i z diaľky je vidieť, kto to bude zač. Na obrázkoch to pôsobí až moc dobre, no v hre kazí ten reálny dojem cesta – jedna (niekedy i viacero) odfláknutá textúra, na ktorej sa dajú rozpoznať i pixely. Veľmi nepríjemná je tiež fauna a flóra (no, tak skôr len tá flóra). Pri prvom prejazde okolo stromčekov je na nich vidieť, že sú iba klbkom textúr. Toto je už niekoľko rokov sa opakujúca chyba, a nie a nie ju opraviť!!! Po grafickej stránke sa toho vážne nedá veľa pochváliť. Ako som už vravel – nejedná sa o revolúciu, skôr o evolúciu.

Celkovo je technická stránka F1 2002 dosť čudná. Hardvérovo je hra až moc náročná – na PII 333Mhz so 128MB RAM ju ani neinštalujte. Hra si zakladá na procesore, preto je to už pri 400 MHz a viac lepšie, no aj tak hrôza. Na Athlone 1GHz a 256 MB DDR RAM sa dalo na to už pozerať. Nejakým záhadným dôvodom ste však stále limitovaný a nemôžete hru vypeckovať na najväčšie detaily. Vyzerá len obyčajne. Procesor od 1,4 GHz a vyššie zvláda úplne všetko. Ale kto už má také mašinky? Rozhodne nie každý druhý smrteľník. Implementácia nových technológií musí niečo stáť, no chce to aj výsledok! Dokopy na hre nevidieť/nepočuť/necítiť nič revolučné a nič, čo by mohlo tak drasticky spomaľovať výkon. Nestabilný framerate je závada sama o sebe... stále variabilný a tak máte po pretekoch v Monacu pocit, že celý svet bliká a vám je navracanie.

Interface - 3 hviezdičky z 5

Menu je relatívne prehľadné. Niektoré buttony sa nedajú ani za svet nájsť a vo väčšine prípadov musíte prezerať obrazovku s lupou. Nie že by boli malé, no sú záhadným spôsobom ukryté medzi zbytočnými tlačítkami. Tiež by nebolo od veci odobrať zo zbytočných kliknutí. Kým sa totiž dostanete na preteky... chce to ešte malé uľahčenie. Po grafickej stránke sa však podarilo. Všetko je pekne animované a v pozadí sa krúti i váš monopost.

Hrateľnosť – 4 hviezdičky z 5

Ovládať hru len keyboardom je tiež zlý nápad, povedali si naši programátori a tak sa doslova vykašlali na jeho tunovanie a brali ako samozrejmosť joystick. Naozaj ani neskúšajte hrať hru klávesnicou. Senzitivita je dosť “ujetá“. S joystickom to je samozrejme o inom. Tam už máte aspoň cit pre auto. O volante rozprávať ani nemusím, pretože ten je jediná periféria, pri ktorej vás nezačne bolieť ruka. Hra celkom dobre zachádza i s force-feedbackom a tak máte o nenudenie sa ďalšieho zmyslu pri hre postarané.

Klasicky máte na výber od šampionátu až po "boj s časom". Isteže chvíľu potrvá, kým nájdete tlačítko, ktoré hľadáte, no to je už chyba menu, ktoré je až priveľmi animované a pohyblivé, čo narúša profesionálnu estetiku F1. Niekedy to robí z výberu závodu taký malý, nervy drásajúci obrad – totiž vám nič iné neostáva, len si zvyknúť.

Samotné preteky sa tvária o niečo lepšie. Po zvolení takých triviálností akou je napríklad trať, na vás hodí hra tabuľku s vašim umiestnením. To záleží od konečného výsledku v kvalifikácii. Najprv sa však naskytne možnosť prvého voľného tréningu, potom druhého, kvalifikácie a nasleduje warm up a konečne samotný akt závodov. Výhodou je, že nemusíte absolvovať všetko spomenuté a stačí si zahrať len kvalifikáciu (keď je preskočíte, ste automaticky na poslednom mieste) a preteky. Proti nim nemám žiadne výčitky – tam sa nedá snáď nič pokaziť (dúfajme do budúcej sezóny).

V šampionáte nemôže prekvapiť de facto nič, čo by tu už nebolo. Pekne si závodíte všetko čo sa dá a s trochou šťastia to i všetko vyhráte.

Multiplayer - 3 hviezdičky z 5

Multiplayer sa skladá zo štandardných ponúk, ale manuálne zadávanie IP je už fakt moc aj na moju maličkosť! Je to úplne absurdné! Tak triviálna vec akou je detekcia hry, nemala chýbať!

Hudba

Hudba v hre hodnotená nebola.

Zvukové efekty – 4 hviezdičky z 5

So zvukom je to kapitola sama o sebe. Zavíjanie pneumatík, hučanie (či skôr bzučanie) motora, príkazy z boxov... to všetko sa tu nachádza. Hra oplýva klasickým výberom zvukov. Rôzne materiály, rôzne zvuky. Je počuť ako sa vám koleso kĺže na slickoch. Zvuk je presnou kópiou enviromentu. Nedá sa mu nič vyčítať, no nie je to ani extra trieda.

Inteligencia a Obtiažnosť - 3 hviezdičky z 5

Čo však nevyhráva, sú vaši protivníci. Ich úlohou je vás predbiehať a blokovať no niekedy sa tvária, akoby vás v zrkadielku vôbec nevideli. Smutné... Hre to berie na atmosfére.

Záverečný verdikt - 3 hviezdičky z 5

Úplne definitívne a od začiatku do konca vzaté – odfláknutá práca. Ani zďaleka nepracoval tým EA na hre tak pozorne, ako nám to každý rok predvádza pri NHL alebo FIFA tituloch. Miestami až smiešna, inokedy tvrdá umelá inteligencia, vysoké hardvérové nároky, za ktoré v žiadnom prípade nedostanete príslušnú odmenu, ťažkopádny multiplayer – toto všetko necháva dosť škaredý fľak na inokedy tak čistobielej košeli EA. Nemožno povedať že hra je to zlá. Pobavíte sa či už s počítačmi začínate alebo ste zaťatí favorit F1, no nikdy nedosiahne kvalít Grand Prix 3 (teraz snáď už i 4).

Hru na recenziu zapožičala a v SR distribuuje Cenega Slovakia