Šesť tipov, ako ušetriť pri nákupe hier

Nemusíte vždy platiť plnú cenu za hry. Pozrite si náš výber on-line obchodov, kde môžete ušetriť desiatky eur.

26. jan 2014 o 17:30 Matúš Paculík

Nemusíte zarábať stovky eur, aby ste prestali obhajovať sťahovanie nelegálnych kópií hier. Cez internet už môžete kúpiť dobré hry za pár eur, prípadne tie novšie s výraznými zľavami. Vybrali sme šesť on-line služieb, ktoré vám pomôžu ušetriť desiatky eur.

Steam

Steam je najrozšírenejšia služba digitálnej distribúcie hier. Aktuálne má vyše 65 milónov používateľov a až na pár výnimiek tu nájdete každú novú hru, ale aj množstvo starých titulov. Bežné ceny nie sú nízke a pri nových hrách sa oplatí kúpiť skôr ich krabicové verzie, no často tu nájdete výrazne zlacnené tituly.

Najzaujímavejšie sú ale veľké výpredaje, ktoré Steam organizuje niekoľkokrát do roka. Vtedy si môžete kúpiť hry alebo celé balíčky hier s až 90-percentnými zľavami. Platba je bezpečná, využiť môžete platobné karty, PayPal, prípadne môžete účet dobiť o vami určenú sumu pre neskorší nákup. Všetky hry vyžadujú inštalovanú a spustenú službu Steam, bez ktorej si nič nezahráte.

Platformy: Windows, Mac OS X, Linux

Web: store.steampowered.com

Good old games

Na začiatku to bol malý portál s len niekoľkými starými hrami, no dnes je poľský Good old games zdrojom spomienok mnohých hráčov. V jeho ponuke nájdete už skoro 700 hier, až na pár výnimiek sú to staré hry z počiatkov počítačovej éry. Všetky tituly sú ale upravené tak, aby bez problémov fungovali aj na nových počítačoch s moderným operačným systémom.

Nájdete tu napríklad druhý System Shock, RPG sériu Might and Magic, Ultimu Underworld či Alone in the Dark. Všetky hry sú bez digitálnej ochrany a teda si ich môžete inštalovať na ľubovolný počet počítačov bez nutnosti obslužného programu, ako to je v prípade služby Steam. S hrou dostanete aj množstvo bonusov, ako sú návody, mapy, pozadia na obrazovku či albumy s hudbou z danej hry. Často tu bývajú akcie, keď si môžete s veľkou zľavou kúpiť celé série hier či balíčky od jedného vydavateľa.

Platformy: Windows, Mac OS X

Web: www.gog.com

Humble Bundle

Je to asi najznámejší portál, ktorý má svoj biznis postavený na predaji balíčkov hier. Vždy sú dostupné dva balíčky, ktoré sa pravidelne menia. Cena nie je pevne stanovená, určená je len minimálna hranica (obvykle okolo štyroch dolárov), za ktorú si hry kúpite.

Vtedy získate len základný počet hier a až za šesť dolárov ich budete mať všetky. Zaplatiť môžete aj viac, pričom vaše peniaze môžete rozdeliť medzi vývojárov, charitu a prevádkovateľa služby. Humble Bundle už má aj klasický obchod s hrami, no ponuka je zatiaľ malá a ceny hier nie sú nízke.

Platformy: Windows, Mac OS X, Linux, Android

Web: www.humblebundle.com

Bundle Stars

Jedna z najmladších služieb, za ktorou stojí veľký vydavateľský dom Focus Multimedia, sídliaci vo Veľkej Británii. V ponuke tu nájdete vždy niekoľko balíčkov hier v cene pohybujúcej sa od dvoch do približne piatich eur. Novinky by ste tu ale hľadali márne, hry sú väčšinou staršieho dátumu, no nie až také staré ako na Good old games.

Oplatí sa dôkladne prezrieť všetky balíčky, za necelých päť eur si totiž môžete kúpiť balík RPG hier pozostávajúci z Two Worlds II s datadiskom, Two Worlds Epic Edition, Septerra Core, Enclave a Gorky 17. Hry sú zhodne určené pre distribučnú platformu Steam.

Platformy: Windows, Mac OS X

Web: www.bundlestars.com

G2Play

Kúpite tu len novšie a obľúbené hry, väčšinou s dobrými zľavami. Na obrovské výpredaje Steamu to síce nemá, no ak potrebujete novú hru okamžite, je G2Play dobrým riešením ako ušetriť. Zľavy ale nemusia byť vždy veľké, čo platí hlavne pre úplne najnovšie hry.

Podobných stránok nájdete na internete desiatky, no pred platbou si ich dobre preverte. G2Play máme overený ako dôveryhodný obchod. Pri kúpe hier si ale dajte pozor, pre aký región sú určené. Tie najnižšie ceny bývaú vačšinou pre Rusko, kedy k aktivácii hry potrebujete použiť špeciálne VPN pripojenie. Tieto verzie hier navyše nemusia mať českú mutáciu.

Platformy: Windows, Mac OS X

Web: www.g2play.net

PlayStation Plus

Je to služba určená pre majiteľov herných konzol od Sony, založená na platení mesačných poplatkov. K dispozícii máte množstvo zaujímavých a pomerne nových hier, ktorých hodnota je vždy vyššia, ako poplatok.

Prístup k hrám ale trvá len počas aktívneho predplatného a po jeho skončení sa ich už nezahráte. PlayStation Plus sa aktuálne oplatí len pre konzoly PS3 a PS Vita, kde je ponuka titulov bohatá. PlayStation 4 je nová konzola a zatiaľ tu je dostupných len pár hier, z ktorých je najvýraznejšia Dont Starve.

Platformy: PS3, PS4, PS Vita

Web: cz.playstation.com/playstationplus