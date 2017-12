Chcú koniec internetu. Nahradí ho nešpehovateľný Bitcloud

Vývojári pracujú na distribuovanej sieti, ktorú by za odmenu prevádzkovali jej používatelia.

24. jan 2014 o 10:35 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Snívajú o nástupcovi internetu, ktorý zaistí anonymitu, súkromie a konektivitu bez cenzúry pre všetkých používateľov. Chcú sieť, nad ktorou by nemal moc žiadny úrad či inštitúcia.

Volajú ho Bitcloud a nechali sa inšpirovať úspešnou virtuálnou menou. Počítajú s tým, že jednotlivci by v distribuovanom systéme bez centrálnych uzlov zabezpečovali ukladanie dát, smerovanie dátových tokov i poskytovanie konektivity náhradou za úhradu. Tá by bola uskutočnená vo virtuálnej mene Cloudcoins, ktoré by boli súčasťou systému.

„Začíname decentralizáciou súčasného internetu a potom môžeme pokračovať v práci na jeho nástupcovi, aby sme ho nahradili,“ hovoria zakladatelia tohto odvážneho projektu, ktorého prvá fáza pripomína projekt Tor.

„Finančný zisk, ktorý vyplýva zo zamýšľaných princípov, dáva projektu šancu na úspech tam, kde ostatné doterajšie snahy zlyhávali,“ dodávajú. Počítajú s účasťou súkromných firiem, ktoré by začali ponúkať služby podľa nových pravidiel.

Analytici sú však voči plánom skeptickí. Internet vyžaduje zmeny, avšak nik nie je pripravený na to, aby vznikala paralelná celosvetová sieť. Ak majú niektoré zo zmien šancu na úspech, dosiahnuť ich možno iba zmenou zaužívaných štandardov.

Napísali na serveri BBC.