Cez Chrome možno odpočúvať, chybu firma neopravila

Počítače nedokážu upozorniť na to, že zabudovaný mikrofón načúva okoliu.

24. jan 2014 o 8:38 Milan Gigel

JERUZALEM, BRATISLAVA. Nestalo sa nič, čo by mohlo vážnejšie ohroziť súkromie používateľov. No izraelský vývojár Tal Ater objavil v zdrojovom kóde prehliadača Chrome od Google chybu, ktorá umožňuje útočníkom odpočúvať používateľov bez toho, aby si to uvedomili. Od októbrového nahlásenia však firma chybu neopravila.

Google pochybil v čase, keď sa začal zaoberať hlasovým ovládaním vyhľadávača. Je presvedčený o tom, že nedostatok súkromia používateľov neohrozí.

Problémy sú v princípe jednoduché: internetová stránka vás vyzve o povolenie pre prístup mikrofónu a vy jej to umožníte. Aj napriek tomu, že ste záložku, v ktorej bola otvorená, zatvorili, vyskakovacie okno skryté kdesi pod prehliadačom môže naďalej načúvať tomu, čo sa deje v okolí počítača. Ak by po takomto nástroji siahli hackeri, mohli by preniknúť do súkromia spotrebiteľov.

Našťastie, hlasový vstup používa minimum webov a šanca, že by sa používatelia nechali napáliť, je tak blízka nule. Tento prípad však otvára novú diskusiu o súkromí na internete. A či máme vôbec istotu, že nás žiaden škodlivý kód neodpočúva.

Počítačom a operačným systémom chýbajú bezpečnostné prvky, ktoré by nás podobne ako pri webkamerách upozornil na to, že sa o súkromie delíme s počítačom.

Chýba zreteľná LED-ka alebo spoľahlivý indikátor v systéme, ktorý by nás upozornil na aktívny mikrofón. Ten je súčasťou takmer každého notebooku a tabletu. No výrobcovia počítačov s ním spočiatku nepočítali v úlohe základnej výbavy počítačov.

Napísali na serveri BBC.