Prečo na webe nenájdete logá a zvonenia pre Siemensy, Alcately, a iné značky telefónov

25. okt 2002 o 10:19 Dr. Mobilný

Mimoriadne často sa nás pýtate, prečo na internete dominujú logá a zvonenia pre mobilné telefóny Nokia a pre ostatné značky sú logá a zvonenia nedostupné napriek tomu, že ich mobilné telefóny podporujú. Niekoľko otázok sme v tejto súvislosti položili aj zodpovedným ľuďom v EuroTeli. Podľa našich informácií je dôvod nejednotnosť formátu a neochota jednotlivých výrobcov dohodnúť sa na jednotnom formáte.

Typy služieb - downloadov - ako sú zvonenia, obrázky, obrázkové SMS, sporiče a pod. sú služby, ktoré sa viažu na konkrétny typ telefónov, ktoré ich dokážu spracovať.

Spolocnosť Nokia vyvinula tieto zábavné možnosti ako prvá, preto jej telefóny podporujú tzv. SMART Messages. Tento systém je momentálne na webe najpoužívanejší. Z konkurenčných značiek ho však používa iba Motorola, aj to iba v niekoľkých vybraných modeloch. Telefóny Siemens, či Ericsson používajú formát EMS - čo je relatívne nová vec. Alcatel používa úplne iný systém. Dokonca aj u tychto vyrobcov (i u Siemensu) len niektoré novšie druhy telefónov danej značky sú schopné prijímať zvonenia a obrázky.

Problém je teda v tom, že ak chce prevádzkovateľ mobilného portálu vyhovieť všetkcýh majiteľom telefónov, musel by na svoj server implementovať hneď niekoľko rôznych systémov. Logicky mu to neprimerane zvýši náklady na prevádzkovanie služby.

Vzhľadom k tomu, že telefóny Nokia patria medzi najrozšírenejšie, väčšina prevádzkovateľov zábavných mobilných služieb na internete sa orientuje na túto značku - je príjmovo najzaujímavejšia.

Podľa našich informácií však EuroTel pracuje na zavedení možnosti odosielania obrázkov a zvonení pre telefóny Sony-Ericsson a Siemens. Termín spustenia služby sa nám však nepodarilozistiť.