Nakupovanie cez smartfón? Taký bude trend v roku 2014

Nakupovať budeme cez smartfón, veci sa budú medzi sebou rozprávať. Odhadujeme, aký bude rok 2014.

23. jan 2014 o 15:03 Richard Čermák

V roku 2013 dominovali mobilné technológie, ale aj strach o bezpečnosť a ochranu osobných údajov. Aký však bude tento rok? Pravdepodobne v duchu nakupovania cez mobilné zariadenia. A bude to rok internetu vecí a ešte väčších presunov na cloud.

1. Nakupovanie cez smartfón a tablet

Revolúcia by sa mohla odohrať pri internetovom nakupovaní, a to najmä vďaka mobilným zariadeniam.

Štatistiky naznačujú, že využitie mobilného internetu čoskoro prekoná desktopové a všetci obchodníci či podnikatelia si preto mädlia ruky. Čas strávený surfovaním na mobiloch znamená príležitosť na komerčný zisk a mobil má predsa pri seba každý a takmer vždy.

Najväčšou výzvou v prenikaní biznisu do mobilných platforiem tak zostáva sledovanie užívateľských aktivít. Ďalším problémom je, že zatiaľ čo používatelia trávia stále viac času na mobilných zariadeniach, nakupovanie zvyčajne prebieha v offline svete.

Ľudia napokon nakupujú v kamenných predajniach, prípadne na internete, ale cez desktop. Zdá sa však, že zmena je iba otázkou času. Firmy neustále zlepšujú a zefektívňujú nakupovania cez mobilné zariadenia.

2. Internet vecí

Futuristické vízie už dávno ukazovali svet plný zariadení, ktoré medzi sebou dokážu komunikovať. Takýto internet vecí si väčšina z nás predstavuje ako klasický kávovar, umývačky riadu či mobilné zariadenie s pripojením na internet, ktoré sa rozpráva s iným zariadením či človekom.

To je však zjednodušený pohľad na „internet vecí”. Oblastí, v ktorých si nájde nová technologická revolúcia uplatnenie, je mnoho. Od verejných služieb, výrobných hál podnikov až po základné ľudské potreby.

Zásadný krok k takémuto internetu vecí urobila Internet Engineering Task Force (IETF) v roku 1998 vydaním nového štandardu internetového protokolu s označením IPv6. Svet má vďaka tomu k dispozícii vyše 340 sextiliónov (3,4 x 1038) IP adries.

Nové „ípéčky” však nie sú určené iba pre ľudí, ale aj pre zariadenia. Internet vecí by tak mohol priniesť ďalšiu priemyselnú revolúciu.

Existuje však aj pojem „internet služieb”. Mal by uľahčovať náš každodenný život - ak sa vám trebárs doma pokazí kúrenie, zadáte poruchu do globálnej online platformy, systém sám problém identifikuje a následne vyhodnotí na základe rôznych parametrov. A automaticky vyhľadá vhodného opravára.

S tým však budú narastať aj obavy o súkromie. A to nielen v súvislosti nedávnymi odhaleniami amerických praktík, bežným užívateľom na dôvere nepridá ani zavedenie internetových protokolov, prípadne samotného IPv4/6 v týchto zariadeniach. Jednoducho: pripojenie ďalších zariadení do siete nezníži obavy o vlastnú bezpečnosť a súkromie.

3. Mobilné aplikácie

Zásadnou otázkou v debate o „m-commerce” sú ľahké používanie a doterajšie nákupné zvyky. Používanie a samotný proces nákupu cez mobilné zariadenia sa totiž riadi inými pravidlami a postupmi, preto v súčasnosti prebieha závod o rôzne uľahčujúce technológie.

Príkladom môžu byť mobilné aplikácie. Napriek tomu, že mobilné appky predstavujú veľmi dobre fungujúci a overený spôsob fungovanie, vývojári neustále skúmajú naše reakcie a vzťahy so zariadeniami a hľadajú nové možnosti kontaktu, gest, hlasu a videí.

Výskumy však naznačujú, že samotný proces nákupu, dizajn a funkčnosť jednotlivých aplikácií sa bude neustále zjednodušovať.

4. 3D tlač

3D tlač bola v roku 2013 skloňovaným pojmom, a aj keď ešte nenastala tá pravá 3D revolúcia, už sa ukázal jej potenciál. Či už je to 3D pero, ktoré nelimituje kreativitu, vývoj samostatného odvetvia módneho priemyslu, možnosť vytvoriť si objekty presne podľa predstáv pomocou rôznych online služieb, alebo tlač budov, jedla či topánok, ktoré sa cez noc zregenerujú.

V roku 2014 by sa 3D tlač mala rozšíriť aj do domácností. A to najmä vďaka cenovo dostupnejším tlačiarňam pod štyristo eur.

