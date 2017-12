Dve šálky kávy zlepšujú pamäť

Vedci ukázali, že na zvýšenie dlhodobej pamäti stačí šálka kávy.

22. jan 2014 o 17:41 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Šálka kávy býva pre mnohých ľudí bežným začiatkom dňa.

Vedci teraz tvrdia, že to môže byť aj ten správny začiatok: podľa štúdie zverejnenej v magazíne Nature Neuroscience môže práve šálka kávy v dopoludňajších hodinách zlepšiť dlhodobú pamäť. Výskumníci to zistili pri skúmaní 160 dobrovoľníkov vo veku od 18 do 30 rokov.

Účinok kofeínu

Vedci ľuďom ukazovali rozličné fotografie predmetov na začiatku testu a požiadali ich, aby predmety rozdelili medzi vonkajšie a vnútorné.

Po tejto klasifikácii dostala polovica účastníkov dvestomiligramovú kofeínovú tabletku, kým ostatní iba placebo. O deň neskôr všetkým ukázali rovnaké fotografie, no zamiešali medzi ne nové i veľmi podobné snímky. Potom ľudí požiadali, aby určili, či je obrázok nový, starý, alebo len podobný.

Kým obe skupiny dobrovoľníkov dokázali rozlíšiť medzi starými a novými obrázkami, tí, čo užili kofeínové tablety, určili lepšie, ktoré obrázky boli podobné tým z predošlého dňa.

„Vždy sme vedeli, že kofeín má zvyšujúce kognitívne účinky, ale jeho konkrétny vplyv na posilnenie pamäti a odolnosť proti zabúdaniu nebol v prípade človeka podrobne preskúmaný,“ tvrdí podľa BBC vedúci štúdie Michael Yassa z Univerzity Johna Hopkinsa v Baltimore. „Teraz sme prvýkrát ukázali špecifický účinok kofeínu na zníženie zabúdania počas 24 hodín.“

Lepšie rozlišovanie

Rozdiel medzi dvomi podobnými, ale nie identickými položkami tak podľa vedcov odráža úroveň zapamätania si.

„Ak by sme použili štandardnú pamäť bez týchto veľmi podobných objektov, nenašli by sme žiadny vplyv kofeínu,“ dodáva Yass. „No s použitím takýchto objektov vyžaduje mozog oveľa väčšie rozlišovanie – to, čo nazývame vzorová separácia, ktorá je v tomto prípade obohatená o kofeín.“

Otázkou teraz zostáva, akými mechanizmami sa takéto zlepšenie pamäti v mozgu riadi. To by malo byť cieľom ďalšieho výskumu.

DOI: 10.1038/nn.3623