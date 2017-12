Test DNA vyriešil poslednú záhadu Titanicu

Loraine Allisonová naozaj zahynula na slávnom parníku. Testy odhalili podvod ženy, ktorá sa za ňu 52 rokov vydávala.

21. jan 2014 o 18:07 Tomáš Vasilko

Parník Titanic sa potopil dva a pol hodiny po náraze do ľadovca.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Keď Titanic takmer pred 102 rokmi narazil na ľadovec a bolo jasné, že pôjde ku dnu, evakuácia sa riadila podľa jednoduchého kľúča. Najskôr ženy a deti z prvej a druhej triedy. Na palube bol chaos, no aj tak sa takmer všetci z tejto skupiny zachránili.

Až na pár výnimiek.

Takmer trojročná Loraine Allisonová bola jediným dieťaťom (pod 14 rokov) z prvej a druhej triedy, ktoré zahynulo v chladných vodách Atlantiku ­ hoci jej osud dlho nebol jasný. V roku 1940 sa totiž ozvala istá Helen Kramerová, ktorá o sebe tvrdila, že práve ona bola spomínanou Loraine a haváriu prežila. Uverili jej aj viacerí titanikológovia, mnohí to nazývali poslednou záhadou Titanicu.

Tú teraz konečne vyriešili. Spoločnosť Loraine Allison Identification Project podrobila DNA testu príbuzných Kramerovej aj Allisonovcov. A ten dokázal, že príbuzní nie sú. Projekt zverejnil výsledky už v decembri, v utorok o tom napísal britský denník Daily Telegraph.

Boháči z Kanady

Príbeh rodiny Allisonovcov je jedným z najsmutnejších príbehov z Titanicu. Hudson Allison bol bohatý kanadský finančník z Montrealu. V roku 1907 spoznal vo vlaku 21-ročnú Bess, ktorú si vzal za ženu. V júni 1909 sa im narodila prvá dcéra Loraine, v roku 1911 nasledoval syn Trevor.

Pre manželovu prácu odišla rodina do Londýna. Do Kanady sa vracali v apríli 1912. V Southamptone si kúpili lístok do prvej triedy vtedy najväčšieho parníka na svete, ktorého prvá plavba zostala aj poslednou. A pre Allisonovcov a ich dcéru Loraine aj poslednou v živote.

Matka Bess Allisonová pritom mohla seba aj dcéru zachrániť. Podľa správ svedkov už spolu s dievčatkom sedela v záchrannom člne. Jedenásťmesačného syna Trevora na inom člne zachránila jeho pestúnka. „Pani Allisonová mohla ľahko odísť do bezpečia.

Niekto jej však povedal, že na opačnej strane lode je v člne jej manžel a tak spolu s malou dcérou vystúpila z člna. Zjavne prišla na opačnú stranu, no zistila, že pán Allison tam nie je. Medzitým náš čln odišiel,“ spomínal pre kanadskú tlač po havárii Kanaďan Arthur Peuchen.

Z rodiny sa zachránil iba jedenásťmesačný Trevor, ktorého vychovali teta so strýkom. Matka Bess Allisonová bola len jednou zo štyroch žien, ktoré zahynuli z prvej triedy, Loraine jediným dieťaťom. Celkovo bolo na palube 107 detí, v tretej triede zahynulo 56 zo 73 detí.

Smutný príbeh dostal iný rozmer v roku 1940. Vtedy sa v jednej rozhlasovej šou prihlásila istá Helen Kramerová, ktorá tvrdila, že je Loraine Allisonová z lode. Podľa jej príbehu ju zachránil istý muž, ktorý ju vzal do člna a neskôr jej celý čas tvrdil, že je jej otec. Až tesne pred smrťou prezradil, že jej skutočnými rodičmi boli Allisonovci.

Tvrdila dokonca, že tento muž bol v skutočnosti Thomas Andrews, konštruktér Titanicu, ktorý podľa oficiálnych záznamov išiel ku dnu s loďou.

Hoci sa tento príbeh mnohým nezdal, Helen Kramerová poznala dosť detailov o bohatej rodine. Najbližší „príbuzní“ ju nikdy neprijali, no podarilo sa jej presvedčiť niektorých vzdialenejších. V roku 1992 zomrela.

Prihlásila sa vnučka

O dvadsať rokov neskôr, počas stého výročia plavby Titanicu, sa k totožnosti prihlásila jej vnučka Debrina Woodsová. Tá na tom zarába, predáva drobné predmety s portrétom Allisonovcov, dokončuje knihu.

Snažila sa aj vysypať popol Kramerovej na rodinnej hrobke Allisonovcov, čo viedlo až k súdnemu zákazu. Kramerová chcela podľa nich celý čas len ich dedičstvo, na ktoré by mali nárok.

„Výsledky DNA testu odhalili podvod, ktorý mátal našu rodinu roky. Celé to bolo iba o peniazoch,“ povedala pre Daily Telegraph vnučka Percyho Allisona, brata Hudsona Allisona.

Test DNA, ku ktorému sa Woodsová odmietla vyjadriť, by mohol celú históriu uzavrieť.