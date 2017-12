Delta Force - Black Hawk Down - taktická FPS-ka v príprave

Delta Force - Black Hawk Down je taktická FPS-ka od firmy Novalogic, ktorá do hier spracováva snáď všetky konflitky, v ktorých sa ocitli americkí vojaci.

25. okt 2002 o 0:00 Juraj Chrappa

Delta Force - Black Hawk Down je taktická FPS-ka od firmy Novalogic, ktorá do hier spracováva snáď všetky konflitky, v ktorých sa ocitli americkí vojaci.

Ďalším popudom k vytvoreniu tejto hry mohol byť úspešný film Čierny jastrab zostrelený (Black Hawk Down) zachytávajúci rovnaké udalosti. Píše sa rok 1993 a USA iniciatívne prichádzajú do konfliktami sužovaného Somálska nastoliť poriadok v operácií Obnoviť nádej. Treba dodať, že nie veľmi úspešne... To však vôbec nie je podstatné pre túto hru. Na pozadí spomenutého konfliktu sa hráči vžívajú do role protiteroristických Špeciálnych jednotiek plniacich nebezpečné úlohy.

V hre je použitý špičkový engine vyrobený in-house Novalogicom. Vďaka nemu si môžete vychutnať tvrdú realitu vojny v nehostinnej krajine, akoby ste tam skutočne boli. Autentickosť hry podčiarkujú aj realistické modely zbraní použité počas operácie Obnoviť nádej.

Aby toho nebolo málo, v hre máte možnosť ovládať lietajúce ako aj pozemné bojové stroje. Silne podporovaný je tiež multiplayer.

Delta Force - Black Hawk Down vyjde koncom roka 2002, uvidíme ako dopadne, pretože konkurencia v segmente taktických FPS-iek začína byť poriadne tuhá.