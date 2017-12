Koniec Windows XP môže ohroziť bankomaty

Väčšina bankomatov prevádzku novšieho operačného systému nezvládne.

21. jan 2014 o 12:10 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Od apríla prestane Microsoft vydávať bezpečnostné záplaty na operačný systém Windows XP. Ak v ňom útočníci po tomto dátume nájdu chyby, cez ktoré možno získať plnú moc nad počítačom, táto chyba tam zostane prakticky navždy.

To by teoreticky mohlo ohroziť bankový sektor. Podľa najväčšieho výrobcu bankomatov – firmy NCR – beží až 95 percentách bankomatov na operačnom systéme Windows XP. Je štandardnou platformou pre aplikáciu, ktorá zabezpečuje komunikáciu s používateľmi, bankou a perifériami, ktoré pracujú s peniazmi.

Výmena za Windows 7 či niektorý iný z novších systémov nie je pri väčšine strojov možná. Iba 15 percent z nich má podľa odhadov dostatočné parametre na to, aby výmenu operačného systému zvládlo. Pre banky to môže znamenať investície do novej výbavy..

Bankomaty s deravým operačným systémom nie sú v takom bezprostrednom ohrození, ako počítače používateľov v domácnostiach či podnikoch. Útočníci k nim nemajú otvorený prístup, pretože komunikujú výhradne cez zabezpečené siete.

Hrozba však existuje, ak sa podarí útočníkom infiltrovať škodlivý kód do bankového prostredia. Odtiaľ by sa mohol dostať na miesto určenia a dať útočníkom nad infikovanými bankomatmi moc.

Napísali v magazíne Digital Trends.