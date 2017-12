Displej nabije mobil a spojí ho s internetom

Nová technológia Wysips od firiem SunPartner a 3M by mohla zmeniť svet mobilnej elektroniky.

20. jan 2014 o 10:25 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Vytiahnete z vrecka mobil, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako všetky ostatné. No vo chvíli, keď naň dopadnú prvé svetelné lúče, začne zbierať energiu. Zároveň nadviaže dátové spojenie s internetom cez modernú Li-Fi sieť.

Firmy SunPartner a 3M predstavili technológiu, ktorá by sa v dohľadnej dobe mala dostať na trh. Avizujú, že majú partnera, ktorý by ju rád zakomponoval do svojich nových produktov. Malo by sa tak stať začiatkom roka 2015.

Volá sa Wysips a náklady na jeho výrobu nepresahujú hranicu 3 dolárov. Tenučký, priehľadný film prekrýva displej mobilnej elektroniky, aby ju spravil atraktívnejšou. Ide o priehľadný solárny článok, ktorý dokáže tabletom a smartfónom zaistiť energiu, ktorá predstavuje približne 15 percent ich spotreby.

V segmente čítačiek elektronických kníh či inteligentných hodiniek je však situácia iná. Tam možno počítať pri niektorých modeloch s tým, že fólia v plnom rozsahu vykryje ich spotrebu. To by mohlo znamenať, že nabíjačka sa stane príslušenstvom pre príležitostné použitie.

Podobné scenáre avizovalo v minulosti viacero firiem, žiadna z nich sa však nepriblížila vo vývoji tak blízko, aby avizovala aj výrobného partnera. Úspech technológie v živej praxi by tak mohol zmeniť svet drobnej elektroniky.

Aby však nešlo len o energetiku, Wysips ponúka prístup k rýchlej dátovej sieti, ktorá využíva okom nepostrehnuteľné svetelné pulzy šírené cez LED svietidlá v miestnosti. Technológia v súčasnosti dosahuje na každý farebný kanál priepustnosť 3,5 gigabitu, čo pri RGB svietidlách znamená 10,5 gigabitovú priepustnosť. To je podstatne rýchlejší tok dát, aký dokáže ponúknuť WiFi.

Ide o technológiu, ktorá okrem rýchlosti garantuje aj súkromie. Na rozdiel od bezdrôtovej frekvenčnej komunikácie svetlo cez steny miestností neprechádza. Aby bolo možné signály zozbierané filmom spracovať, mobily budú mať navyše komunikačný čip pre ich spracovanie.

Napísali v časopise Digital Trends.