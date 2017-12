Amazon k vám pošle tovar skôr, ako si ho objednáte

Nová technológia má skrátiť dodacie lehoty pri objednanom tovare.

20. jan 2014 o 9:15 Milan Gigel

SEATTLE, BRATISLAVA. Už druhý deň sedíte pred ponukou Amazonu a prezeráte si nové notebooky. Kým sa ešte stále rozhodujete, či si objednáte tú peknú Toshibu, Amazon už môže baliť škatuľu a presúva ju bližšie k vám. Do niektorého zo svojich skladov či do depa špedičnej spoločnosti.

Amazon si nechal patentovať technológiu, ktorá môže veľkým internetovým predajcom zaistiť rýchlejšie spracovanie objednávok a skrátiť dodacie lehoty. Expertný systém sleduje správanie spotrebiteľov a tok objednávok, aby predvídal, čo sa udeje v najbližších hodinách či dňoch.

Priebežne tak tvorí stratégiu posúvania tovaru z miesta na miesto, aby bol čo najbližšie ku kupujúcim. Berie do úvahy ich aktivitu pri prehliadaní ponuky, zoznamy želaní, predchádzajúce objednávky či objednávky priateľov.

Naložiť skôr, ako príde objednávka

Kým doposiaľ prebiehali podobné aktivity podľa pozorovaní pohybu tovarov cez sklad, nová technológia sa zameriava na jednotlivých zákazníkov.

Vďaka tomu by už čoskoro nemuseli brať ohľad na to, či sa tovar nachádza na centrálnom, alebo miestnom sklade.

Plán však zachádza o čosi ďalej. Mnohé z tovarov by nemuseli stáť na sklade, ale mohli by sa dynamicky presúvať do depa špedičnej spoločnosti, s označením mesta pre doručenie.

Meno a adresa by sa pripísali v priebehu dňa, v dobe rozvozu. Tovary by sa tak mohli k rukám zákazníkov dostať ešte v deň objednávky či dokonca v priebehu niekoľkých hodín.

Takúto službu ponúkajú najväčší z predajcov iba v niekoľkých mestách, kde majú rozsiahle sklady so širokou škálou sortimentu.

Tovar do hodiny?

Doručiť tovar čo najrýchlejšie, je výzvou, ktorá pomáha odlíšiť šikovnejších internetových predajcov od tých menej schopných. Aj keď sú skôr presúvačmi škatúľ, doplnkové služby a rýchlosť doručenia môžu zohrať veľkú úlohu v tom, kde spotrebiteľ svoj nákup uskutoční.

Firmy si to uvedomujú a v posledných dvoch rokov spravili mnoho pre to, aby potlačili prestoje i váhanie svojich zákazníkov.

Pomyslenie na to, že po kliknutí do hodiny zaklope na dvere poslíček s objednaným tovarom, je totižlákavé.

Napísali v časopise Digital Trends.