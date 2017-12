Odmerajte si cestu do práce a upracte vo Windows Phone. Najlepšie appky týždňa

Každý týždeň pre vás vyberieme aplikácie, ktoré nás najviac zaujali. My Tracks, Duet Game, App Folder.

19. jan 2014 o 17:45 (pac, pst, tp)

My Tracks Dostupné:

Android Cena: zadarmo

Chceli ste niekedy vedieť, koľko presne vám trvá cesta do práce, ako ďaleko je to pešo do obchodu a aké prevýšenie ste zvládli na poslednej túre? Ak áno, My Tracks je pre vás ako stvorená. Aplikácia začne pomocou GPS v telefóne sledovať váš pohyb a vytvára ni len presnú mapu trasy, ale aj štatistiky ako prejdená vzdialenosť a priemerná rýchlosť. Dáta potom môžete prezerať na telefóne, exportovať do mapy či do tabuľky.

Duet Game Dostupné:

iOS Cena: 2,99

Je to totálne jednoduchý princíp. Dotyk vpravo odrotuje body po kruhu doprava, vľavo zase doľava. Celým princípom je vyhnúť sa statickým či pohybujúcim sa prekážkam a ak sa vám to nepodarí, na prekážkach zostávajú rozstrieknuté stopy po vašich neúspechoch. Možno práve pre túto jednoduchosť je Duet Game jednou z najchytľavejších, najkrajších a zároveň najfrustrujúcejších minihier minulého roka.

Aj vo Windows Phone si už môžete na hlavnej obrazovke združovať aplikácie do priečinkov. Novinka je riešená ako samostatná aplikácia, takže zobrazenie obsahu priečinku nie je bleskové, ale najpomalšie zo všetkých najrozšírenejších mobilných systémov.