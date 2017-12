Obchodníci načúvajú mobilom, chcú spoznať zákazníkov

Technologická firma vyvinula systém, ktorý pomáha pochopiť návyky ľudí v obchodoch.

16. jan 2014 o 10:45 Milan Gigel

MONTREAL, BRATISLAVA. Do samoobslužnej reštaurácie vkráča neznámy mladík a personál pri pokladnici vie, že prichádza z telocvične, ktorú navštevuje pravidelne každý utorok. Upriami preto jeho pozornosť na mäsové delikatesy, ktoré mu dodajú energiu. Možno sa mu prístup zapáči a zastaví sa aj nabudúce.

Toto všetko sa udeje iba preto, že na displeji terminálu sa objavia indície, ktoré zozbierala a vyhodnotila technologická firma Turnstyle Solutions. Prevádzkuje systém s anonymnou databázou zákazníkov, o ktorých zbierajú informácie priamo obchodníci.

Systém, ktorý beží v 200 prevádzkach Toronta a v podobnom rozsahu v niektorých iných mestách je jednoduchý. V predajniach sa nachádzajú drobné WiFi hotspoty, ktoré namiesto poskytovania internetu načúvajú dátovej prevádzke vo svojom okolí.

Každý, kto sa ocitne v dosahu s aktivovaným WiFi alebo Bluetooth vo svojom smartfóne alebo tablete, sa identifikuje MAC adresou svojho zariadenia. Tá je jedinečná pre každé komunikačné rozhranie, pretože je pre komunikáciu v sieti kľúčová.

Vďaka tomu možno vyhodnotiť nielen početnosť návštev ľudí, ale aj ich návštevy v jednotlivých prevádzkach v meste. Obchodníci, ktorí sú súčasťou systému, tak vedia o čosi viac, ako by dokázali určiť bez tohto pomocníka.

Systém nezachádza do detailov a snaží sa fungovať tak, aby ochránil súkromie spotrebiteľov. Nepracuje s menami, ani s názvami prevádzok. Tie sú identifikované iba zástupným označením skupiny – kino, fastfood, kaderníctvo. Každý, kto navyše nechce, aby sa údaje o ňom do systému zapisovali, môže svoju MAC adresu vložiť cez formulár na internete do systému, aby bol z neho zákazník bez histórie.

Technológia stavia na zvykoch spotrebiteľov, ktorí iba zriedkavo vypínajú WiFi moduly na svojich smartfónoch a tabletoch. Očakáva, že sa budú pasívne identifikovať.

Podobnými projektami sa zaoberá viacero firiem a negatívne odozvy verejnosti sú zatiaľ minimálne. Tím stojaci za týmto projektom však upozorňuje, že nielen mobilní operátori a vládne agentúry majú priestor na to, aby nevedomky zbierali informácie o ľuďoch. Môže tak spraviť každý, kto bude načúvať ich digitálnej stope.

Napísali na serveri The Globe and Mail.