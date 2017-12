Kto je (ne)normálny?

Veda naznačila,že medzi deťmi z heterosexuálnych a homosexuálnych vzťahov jediný rozdiel.

15. jan 2014 o 18:15 Tomáš Prokopčák

Veda naznačila medzi deťmi z heterosexuálnych a homosexuálnych vzťahov jediný rozdiel. Tie druhé sa líšia len v tom, že ich stigmatizuje spoločnosť.

Dve ženy žijú spolu v jednej domácnosti a vychovávajú dieťa. To nie je dobré, to spochybňuje tradičnú rodinu.

Mama žije so svojím potomkom sama, sama ho vychováva, s otcom sa rozviedla. A teraz si plánuje vziať suseda. Ani to nie je dobré, to spochybňuje predstavu o tradičnej rodine, preč s tým z učebníc.

Rovno dajme do ústavy, že manželstvo je základ rodiny a rodina je základ štátu. A manželstvo, to je predsa posvätný zväzok jedného muža a jedinej ženy. Bodka.

Na tomto mieste by mohla odštartovať nekonečná debata o tom, čia morálka je lepšia a čie „moje hodnoty“ sú natoľko užitočné, aby sa mohli stať princípom všeobecného zákonodarstva. Možno by sme skončili pri niekoľkých vtipných, ale celkom hlúpych poznámkach o tom, ako chcú svet naprávať ľudia, ktorých etickú kostru uvažovania tvorí čosi, čo im odkázala horiaca hora.

Lenže rádovo podstatnejšie než rôzne viery a presvedčenia sú tvrdenia, ktoré majú reálny základ. Teda majú za sebou výskum, porovnávanie a prácu s faktami.