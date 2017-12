Apple musí vrátiť peniaze. Zarobilo neférovo

Firma vráti zákazníkom viac ako 32 miliónov dolárov. Nariadila to Federálna obchodná komisia.

16. jan 2014 o 8:20 Milan Gigel

CUPPERTINO, BRATISLAVA. Pozriete sa na výpis z bankového účtu a zistíte že ste ľahší o niekoľko stoviek bez toho, aby ste o tom vôbec vedeli.

Až po nejakom čase si spojíte odchádzajúce platby s heslom, ktoré ste vložili do svojho iPhonu či iPadu. Chceli ste zabaviť vaše deti a nenapadlo vám, že by to mohlo stáť nejaké peniaze.

Až teraz však Americká obchodná komisia (FTC) dospela pri vyšetrovaní sťažností spotrebiteľov k záveru, že takáto obchodná politika firmy Apple je neférová. Softvér v zariadeniach neupozorňoval na to, že používateľ svojou aktivitou odomyká zariadenie pre uskutočňovanie platieb.

Každé vloženie hesla otváralo možnosť jednorazového nákupu vo vnútri aplikácie a ďalšie neobmedzené nákupy v priebehu 15 minút od autorizácie. Dialógové okno vyzeralo tak, akoby sa používateľ iba prihlasoval ku svojmu používateľskému účtu v cloude firmy Apple.

Komisia nariadila vrátiť spotrebiteľom, ktorí o to požiadajú, peniaze a upraviť softvér tak, aby sa podobným nedorozumeniam v budúcnosti zabránilo. Rozhodnutie sa vzťahuje na všetkých používateľov, ktorí zažili takúto skúsenosť pri transakciách cez americký App Store.

Apple v minulosti odškodnila bez súdnych konaní viacerých rodičov, ktorí sa na firmu obrátili so svojou zlou skúsenosťou. Firma im refundovala peniaze, ktoré minuli deti na nákupy bonusových prvkov v hrách.

„Uznesenie komisie je víťazstvom pre zákazníkov, ktorí boli poškodení neférovým účtovaním zo strany firmy Apple," povedala Edit Ramirez, predsedkyňa FTC.

„Ide o jasný signál smerovaný k obchodníckej komunite: Či už robíte obchod v mobilnom svete, alebo v obchodnom dome na konci ulice, pre všetkých platia rovnaké pravidlá na ochranu spotrebiteľa.“

Očakáva sa, že o vrátenie peňazí požiadajú desaťtisíce spotrebiteľov z USA, ktorí sa dosiaľ nedomáhali náhrady škody.

Napísali na serveri BBC.