Združenie Internet pre všetkých sleduje podľa ST svoj čisto komerčný prospech

24. okt 2002 o 23:53 © TASR 2002

Bratislava 24. októbra (TASR) - Slovenské telekomunikácie (ST), a. s., Bratislava sú presvedčené o tom, že Občianske združenie Internet pre všetkých (IPV) svojou otvorenou podporou vybraných poskytovateľov prístupu na internet na báze mikrovlnnej technológie a mediálnou kampaňou proti novým internetovým modulom ST sleduje svoj čisto komerčný prospech. TASR o tom informovala hovorkyňa ST Gabriela Nemkyová.

Podľa jej slov sú ST otvorené akejkoľvek konštruktívnej a racionálnej diskusii, ale až do dnešného dňa nedostali žiadne oficiálne či neoficiálne pozvanie na rokovanie so zástupcami IPV. Otázna je i činnosť IPV, pretože tá by mala byť zameraná na sprístupnenie internetu všetkým - čo vyplýva i z názvu Internet pre všetkých, no v súčasnosti informuje verejnosť len o záporoch nových modulov, ktoré prinášajú podľa ST zlacnenie až o 40 % a sú najvýhodnejším volaním do internetu v silnej ako aj slabej prevádzke.

"Sme nepríjemne prekvapení obvinením, že IPV sleduje vyhláseniami o internetových moduloch a tarifách B a C svoj čisto komerčný úspech," uvádza Peter Polakovič z IPV. Podľa jeho slov je toto vyhlásenie nepravdivé, pretože od vzniku IPV pracujú všetci členovia pre toto združenie úplne zadarmo a jediným príjmom IPV boli členské príspevky jeho členov. "Absolútne vylučujeme akúkoľvek otvorenú podporu vybraných poskytovateľov prístupu na internet na báze mikrovlnnej technológie,", dodáva P. Polakovič.

Slovenské telekomunikácie reagovali na informácie IPV o zvýšení cien prístupu do internetu v prípade taríf B a C, na ktoré nebol koncový užívateľ dostatočne upozornený. Podľa ST však boli platné cenníky publikované na firemnej stránke a spoločnosť sa zameriava na informovanie zákazníkov o možnostiach pripojenia cez tarifu A, a nie cez nevýhodné tarify B a C. Podľa P. Polakoviča však informáciu o zvýšení cien zákazníci nepostrehli, pretože nebola dostatočne výrazná.

Pripojenie cez tarifu A využíva väčšina užívateľov internetu, pretože na slovenskom trhu predstavuje podiel štyroch najvýznamnejších internetových prevádzkovateľov, poskytujúcich prístup cez dial-up prevažne tarifou A, až 84 %.

