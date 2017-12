Robot hľadá recept na dokonalú sušienku

Podľa inštrukcií z počítača mieša robot suroviny v rôznom pomere. Hľadá najlepší recept.

15. jan 2014 o 12:48 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Majú byť jemné, krehké a šťavnaté zároveň. Nech nahliadnete do stoviek receptov na sušienky s kúskami čokolády, v každom z nich je iný pomer tých istých surovín. Ako nájsť ten najlepší?

Ben Krasnow, ktorý hľadá na túto výzvu odpoveď, zostrojil automat, ktorý podľa inštrukcií z pripojeného počítača dávkuje suroviny podľa presne predpísaných pomerov. Zo zásobníkov uvoľní vždy precízne odmerané množstvo, aby po ich premiešaní vznikla hmota na jednu dokonalú sušienku.

Je presvedčený o tom, že na zemi niet človeka, ktorý by s pomermi surovín experimentoval dostatočne. Ak pečiete sušienky niekoľkokrát ročne a vždy trochu pozmeníte receptúru a nikdy neviete s istotou povedať, či boli lepšie ako minule alebo nie.

Ak však na jedinom plechu upečiete dva tucty kúskov, z ktorých každý je z individuálnej dávky cesta, za krátky čas sa prepracujete k nejakým zákonitostiam. Na tom stavia aj softvér, ktorý bol navrhnutý presne na tento účel. Posuvníkmi si vyberáte intenzitu jednotlivých vlastností a výsledkom je koláčik na mieru, práve pre vás.

To, čo možno pre mnohých vyzerá na prvý pohľad ako kratochvíľa technologického nadšenca, by sa mohlo stať v budúcnosti základom pre automaty či pekárenské roboty určené do gastronomických prevádzok. Predvoľbami nastavíte, aký koláčik máte najradšej a cesto naň zamieša automat práve pre vás.

Automat pracuje s deviatimi surovinami, ktoré po nadávkovaní do téglika treba zamiešať ručne a umiestniť na plech.

Napísali na serveri Daily Mail.