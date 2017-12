PayPal sa bude meniť, stane sa súčasťou e-shopov

Pripravte sa na nový spôsob úhrady. Má zjednodušiť nakupovanie na internete.

15. jan 2014 o 9:35 Milan Gigel

SAN JOSE, BRATISLAVA. Zažívame to takmer všetci. Potvrdíme na internete objednávku a aukčný dom či internetový obchod nás presmeruje na stránky PayPalu. Skontrolujeme si v prehliadači detaily pod ikonkou zabezpečenia a púšťame sa do úhrady. So spokojným vedomím, že všetko funguje správne a internetoví zlodeji sú mimo hry.

PayPal však pripravuje zmenu, ktorá by mohla opatrných používateľov zaskočiť. V najbližších týždňoch spustí nové grafické rozhranie, ktoré má platobnú službu tesnejšie prepojiť s internetovými obchodmi.

Namiesto presmerovania na nový web sa detaily týkajúce platby odohrajú v novom okne, ktoré sa zobrazí nad pôvodným webom.

Cieľom je zjednodušiť uzatváranie obchodov a ponúknuť používateľom vyšší komfort a prirodzenejšie potvrdenie transakcie. Vývojári sú presvedčení o tom, že doterajší spôsob úhrady bol zastaraný a nedržal krok s dobou. V súčasnosti sa novinka testuje v niekoľkých menších obchodoch, postupne ju firma zavedie celoplošne.

Výsledkom má byť menej klikaní, jednoduchšie zabudovanie platobného systému do e-shopov a zotrvanie na jednom mieste bez odskakovania z webu na web. Koncom roka pribudne ďalšia nová funkcia, ktorá má ešte viac zjednodušiť nakupovanie.

Namiesto toho, aby sme si museli vytvárať samostatné používateľské účty v desiatkach internetových obchodoch, pre vytvorenie identity môžete použiť prihlasovacie meno a heslo služby PayPal. Tá ponúkne prevádzkovateľovi obchodu identifikátor a informácie o adrese dodania, e-maile či telefónnom čísle. Budeme si tak musieť pamätať menej hesiel.

PayPal medziročne upevňuje svoje postavenie v segmente bezhotovostných platieb na internete a v posledných dvoch rokoch smeruje svoju expanziu i do kamenných obchodov. Pre tie vyvinuli platobný systém, ktorý umožňuje uskutočňovať platbu cez smartfóny.

Napísal PayPal na svojom blogu.