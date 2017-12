Roboty pôjdu na bojiská, budú zbierať zranených

Nová technológia zníži straty v ozbrojených konfliktoch a zlacní zásobovanie jednotiek.

14. jan 2014 o 10:20 Milan Gigel

PENTAGON, BRATISLAVA. Vojenskí zdravotníci sa budú môcť presťahovať so svojimi lekárničkami a tlakovými obväzmi z bojísk do poľných chirurgických nemocníc či zberných táborov. Na frontovej línii ich nahradia stroje, ktoré bez ľudskej posádky zozbierajú z bojiska zranených a odtiahnu ich do bezpečia.

Pentagon už ukončil pozemné testovanie prototypu stroja Black Knight, ktorý pochádza z vývoja súkromnej firmy Advanced Tactics.

Pripomína sanitku na štyroch kolesách, ktorá prechádza náročným terénom. Ak treba, po jej bokoch sa rozkrúti osem vrtúľ a stroj sa vznesie do vzduchu ako vrtuľník, aby sa dostal cez nepriechodný terén. To všetko s operátorom, ktorý zariadenie riadi z bezpečia, aby boli straty na životoch čo najnižšie.

O novinku prejavila záujem americká námorná pechota. Očakáva, že stroje tohto druhu môžu pomôcť aj pri zásobovaní jednotiek. Stali by sa tak súčasťou logistiky, ktorá býva kľúčová pre hladkú prevádzku operácií.

Ešte pred armádnou objednávkou však musí zariadenie absolvovať letecké testy. Tie by sa mali odohrať už na budúci mesiac. Námorníci dosiaľ na podobné účely používali technológiu firmy Lockheed Martin, tá však bola podstatne drahšia a náročnejšia.

Napísali na serveri Guns.com.