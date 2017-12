Nabíjačky notebookov budú menšie, inšpirujú sa telefónmi

Nová technológia môže zjednodušiť balenie na cesty. S veľkými adaptérmi a hrubými káblami bude koniec.

13. jan 2014 o 10:20 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Kto povedal, že nabíjačka k notebooku musí byť veľká, s hrubým napájacím káblom a prekážať v každej situácii?

Už od leta by sa mohlo všetko zmeniť. Na trh prichádza napájací adaptér, ktorý je podstatne menší ako všetky ostatné, ktoré doposiaľ výrobcovia pribaľovali ku svojim notebookom. Volá sa FINsix, váži iba 45 gramov a nie je väčší ako väčšina nabíjačiek k mobilom.

Na výstupe má 19 voltov, dokáže napájať každý notebook s príkonom do 65 wattov a nechýba mu ani USB port, ktorým možno napájať periférie s príkonom do 12 wattov. Zasúva sa priamo do zásuvky a vyčnieva z neho iba tenký napájací káblik vedúci k notebooku. Uvádzacia cena je 90 dolárov.

Firma, ktorá za týmto projektom stojí, hovorí o tom, že kompaktný formát sa jej podarilo dosiahnuť zmenou technológie. Pulzný zdroj, ktorý sa ukrýva vo vnútri, pracuje s frekvenciou, ktorá je 1000-násobne vyššia ako je zvykom. Rýchlejšie cykly pracujú s menším množstvom energie, vďaka čomu možno použiť podstatne menšie súčiastky.

Napájací zdroj je určený na prevádzku v elektrických sieťach celého sveta, čo poteší najmä tých, ktorí často cestujú.

Zatiaľ nie je známe, že by o technológiu prejavili záujem niektorí z výrobcov notebookov, ktorí by mohli modernizovať svoju vlastnú ponuku.

Novinka prichádza v čase, keď sa odvetvové združenie snaží vytvoriť jednotný štandard, čo by umožnil napájanie notebookov ľubovoľným adaptérom bez toho, aby bolo potrebné sledovať značky, modely a parametre na štítkoch.

Firmy chcú podobne ako pri mobiloch dosiahnuť jednotný konektor a parametre, aby zameniteľnosťou znížili ekologickú záťaž. Reagujú tak na tlak regulátorov, ktorí vidia v jednotnom prístupe prínos.

