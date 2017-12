Reliktové žiarenie vesmíru je polarizované

Chicago 24. októbra (TASR) - Americkí astronómovia dlhodobými pozorovaniami v Antarktíde dokázali, že kozmické reliktové žiarenie je polarizované. Podľa nich sa tým definitívne potvrdilo, že toto všadeprítomné žiarenie je pozostatkom po tzv. veľkom tresku.

Reliktové (pozostatkové) žiarenie na vlnách od jedného milimetra po 21 centimetrov objavili skôr náhodne v roku 1965 astronómovia Robert W. Wilson a Arno Penzias. Vedci sa domnievajú, že pochádza z čias, keď mal vesmír asi 400.000 rokov a v záplave elektromagnetického žiarenia a elementárnych častíc vznikali prvé neutrálne atómy. Rozptýlením týchto atómov sa reliktové žiarenie polarizovalo.

Dôkazy o polarizácii zverejnil John Carlstrom z University of Chicago na podujatí s názvom International Workshop on Particle Physics and the Early Universe, ktoré sa konalo v Chicagu. Carlstromov tím robil výskum rádiovým teleskopom na Amundsenovej-Scottovej základni v Antarktíde. Viac ako 200 dní bol na dve miesta na nebi zameraný prístroj Degree Angular Scale Interferometer (DASI). Póly sú na takéto pozorovania najvhodnejšie, pretože v atmosfére je dlhý čas málo vodnej pary, ktorá zatieňuje osobitne reliktové žiarenie.

Len nedávno vedci zistili, že pozostatkové žiarenie je miestami teplejšie alebo chladnejšie ako 2,7 stupňa Celzia nad absolútnou nulou. Táto anizotropia ukazuje, že hmota nebola v ranom vesmíre rovnomerne rozložená, čo bol predpoklad pred vznik galaxií a väčších štruktúr.

Výskum polarizácie umožní podľa niektorých vedcov ešte podrobnejší pohľad na počiatky vesmíru. John Kovac z University of Chicago tvrdí, že objem informácií získaných z reliktového žiarenia sa čoskoro zoštvornásobí. "Bude to, ako keby ste prešli od čiernobielej k farebnej televízii," povedal Kovac na kongrese.

Nové údaje podporujú tiež takzvanú inflačnú teóriu, podľa ktorej sa mladý vesmír rýchlo rozpínal a tento proces pokračuje aj dnes. Keď sa astronómom podarí zvýšiť citlivosť ich prístrojov o desaťnásobok, možno sa podarí priamo pozorovať "odtlačky" tohto razantného rozpínania.

