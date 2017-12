Ukázali, ako sa dá chodiť po vode. Naj na internete #67

Chodenie po trochu inej "vode", čudesné miesto kdesi v pralese aj krásne staré ilustrácie. Pravidelný výber toho naj na internete.

11. jan 2014 o 0:00 Ivana Drobná

Zatavené stromy

Tento príspevok z Core77 je ešte z júla minulého roku, ale prehliadli sme ho. No tento nábytok od MTH Woodworks je nádherný. Pne stromov zalievajú plastom, vybrúsia ich a sú z toho úžasné originálne kúsky.

Pustovníci v moderných ulitách

Kraby pustovníci si svoje ulity berú po tvoroch, ktoré ich opustili. A keď im ponúknete takéto krásne 3D vytlačené domčeky, nepohrdnú. Projekt a printy na akryl vytvorila Aki Inomata.

Nová tvár taxidermie

Vypchávanie zvierat alias taxidermia sa stalo tak trochu opäť moderným. Predovšetkým vďaka umelcom, ktorí túto formu využívajú na šokovanie, dotvorenie atmosféry či priblíženiu sa prírodným formám. Krásu a estetiku vypchávania ukazuje Karley Feaver v sérii Becoming otherwise.

Las Pozas, Xilitla

Ak by ste sa ocitli v Mexiku, nájdete tam takéto zvláštne miesto. V dažďovom pralese je bizarná zbierka rôznych cementových prvkov na rozlohe približne 20 akrov. Tento magický svet vytvoril excentrický umelec Edward James.

Začarovaný strom

Je veľmi pravdepodobné, že ste pri surfovaní internetom narazili presne na tento post. Strom s dierou v sebe. Nejedná sa o nič iné, než o pomaľovaný peň odfotený zo správneho uhla. Ide o výtvor Daniela Sieringa a Mária Shu z mesta Potsdam.

Staré ilustrácie

Boli časy, keď sa ilustráciám venovala veľká pozornosť i obrovská dávka trpezlivosti. Jednou z takýchto sérií sú aj obrázky písmen od Antonia Basoliho z roku 1839.

Baby a hulahop

Oh áno! My vieme, že ste videli to video z Burning Manu. Identický počin s výmenou „púštnej komunity" za cheerleaderky z Dalasu, môže mať tiež svoje čaro.

Bonus

Tohtotýždňový bonus patrí bande ľudí, ktorá napustila bazén penou. Dá sa po nej prebehnúť ako po vode. Pozrite si záznam čírej radosti a majte krásny víkend!