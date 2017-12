Veľtrh CES zaplavili doplnky pre smartfóny, pozrite si najzaujímavejšie

Technologickí nováčikovia súperia o pozornosť silných firiem, aby zmenili fádny svet obyčajných smartfónov.

10. jan 2014 o 12:15 Milan Gigel

LAS VEGAS, BRATISLAVA. Udržiavajú nás v spojení so svetom, organizujú náš čas a krátia nám chvíle čakania.

Ak máte pocit, že možnosti mobilov sú nadobro vyčerpané a už nemajú čím prekvapiť, potom sa zaručene mýlite. Ukázali to vývojárske firmy, ktoré na veľtrhu v Las Vegas predviedli výsledky svojej práce.

Príval senzorov

Chodiť k lekárovi s každým zakašľaním nemusí byť nutné. Stačí len priložiť si na čelo senzor od firmy Scanadu a mobil vám v priebehu niekoľkých sekúnd prezradí či sa máte obťažovať s návštevou alebo nie. Zmeria pulz, teplotu pokožky a tela, rýchlosť dýchania a mieru okysličenia krvi, aby vám prezradil či s vami čosi nie je v poriadku.

Podobných diagnostických senzorov ukázali firmy desiatky. Za priekopnícky trh sa považuje Japonsko. Vývoju sa intenzívne venuje firma Fujitsu, ktorá by rada svoje riešenia videla v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.

Firma Izzi Gadgets upozorňuje na to, že fotoaparáty v mobiloch sa v priebehu rokov natoľko zdokonalili, že by sa im už patrilo pridať aj objektívy, ktoré by zlepšili kvalitu snímok. Ukázala puzdro na smartfón s otočným zariadením, na ktorom je objektívov hneď niekoľko.

Podobných produktov sú desiatky a každý z výrobcov rieši problematiku po svojom. Od samolepiacich predsádok, cez suché zipsy, montážne krúžky až po samostatné obaly.

Flir Systems naopak ponúka infračervené videnie, aby mohol smartfón snímať termovízne obrázky.

Prívesok na lepší zvuk

Máte niekedy pocit že vaše uši sú až príliš vycibrené na to, aby ste počúvali cez slúchadlá výstup z nekvalitného zosilňovača svojho mobilu? Nuž potom nemecká firma Beyerdynamic má možno pre vás riešenie vo forme zosilňovača A200p. Ten sa pripája k MicroUSB konektoru a preberá na seba kompletné spracovanie zvuku v mobile tak, aby obišiel jeho čipy. Výsledok vraj poteší aj tých náročných.

A keďže vraj dotykov nikdy nie je dosť, firma Canopy ukázala puzdro na smartfóny, ktoré je vybavené dotykovým snímačom umiestneným na rubovej strane mobilu. Prsty tak môžu spúšťať úlohy bez toho, aby prekrývali malú obrazovku mobilu.

Nech znejú tieto novinky akokoľvek nezvyčajne, prvky štandardnej výbavy sa do smartfónov dostali práve takýmto spôsobom. Keď veľkí výrobcovia videli na veľtrhoch prácu malých začínajúcich firiem, odkúpili ich vývoj spolu s technológiami. Tak sa dostal aj do nového iPhonu snímač odtlačkov prstov.

Napísali na serveri BBC.