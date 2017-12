V USA videli dinosauriu múmiu

23. okt 2002 o 22:30 ZDENĚK URBAN

FOTO - Archív

Na objavy štvrtohorných mamutov s dobre zachovanými mäkkými časťami tela si paleontológovia pomaly už zvykli. Pri dinosauroch, oveľa starších hlavných predstaviteľoch druhohornej fauny, sú však nálezy fosílií so zachovanými mäkkými tkanivami mimoriadne vzácne. Dali by sa spočítať na prstoch rúk. Najlepšie zachované sú dve dinosaurie múmie, ktoré na začiatku 20. storočia objavil slávny lovec fosílií Charles Sternberg, a dnes sú v American Museum of Natural History v New Yorku a v Senckerberg Museum univerzity vo Frankfurte nad Mohanom.

Teraz k nim pribudol zvlášť zachovaný nález dinosaurej múmie, dosiaľ najkompletnejší. Podaril sa amatérskemu paleontológovi Nateovi Murphymu, spolupracovníkovi Phillips County Museum v montanskom meste Malta (USA), ktorému pomáhali „dovolenkoví paleontológovia“. Toto múzeum pravidelne organizuje pobyty ľudí z najrôznejších profesií na paleontologických vykopávkach - pravda, pod odborným dozorom. Obe strany sú spokojné. Dovolenkoví bádatelia majú originálne zážitky a pri neveľmi zaťažujúcej fyzickej práci si dokonale oddýchnu. Bádatelia zasa získavajú zručných a pre vec zapálených asistentov, za ktorých netreba platiť, naopak oni platia za možnosť zúčastniť sa na vykopávkach.

Skupina Natea Murphyho našla na istej montanskej lokalite ešte v lete 2000 na 90 percent zachovanú kostru neveľkého bylinožravého hadrosaura, „dinosaura s kačacím zobákom“, patriaceho k druhu Brachylophosaurus canadensis. Ako referuje online Science NOW z 18. októbra 2002, predminulý týždeň tento nález s odhadovaným vekom 77 miliónov rokov predviedli odbornej verejnosti na stretnutí Spoločnosti pre paleontológiu stavovcov na University of Oklahoma v Normane. Kostru vyzdvihli v celku v 6,5-tonovom bloku horniny. Podľa analýz si zachovala 80 percent pokožky a množstvo iných tkanív, a čo je zvlášť dôležité pre štúdium dinosaurích stravovacích zvyklostí - aj obsah žalúdka. Palynológ Dennis Braman z Royal Tyrrell Museum v kanadskej Alberte v ňom predbežne identifikoval zvyšky vyše 40 druhov rias, papraďorastov, pečeňoviek a krytosemenných rastlín. Skúmanie nálezu pokračuje a nepochybne sa stane jedným z najdôležitejších zdrojov poznatkov o biológii dinosaurov.