Sony plánuje revolúciu vo videohrách, postačí televízor

Japonská firma už tento rok v USA spustí službu, ktorá umožní hrať hry bez počítača či konzoly.

8. jan 2014 o 15:50 Ondrej Podstupka

LAS VEGAS. Na hranie moderných hier už čoskoro nebudete potrebovať počítač ani konzolu - postačia len televízor a ovládač. Japonská spoločnosť Sony v stredu oznámila, že v tomto roku spustí v USA službu PlayStation Now, ktorá umožní streamovanie hier, podobne ako je dnes možné pozerať videá na YouTube.

Hra nebude bežať na domácom počítači či konzole, ale na vzdialených serveroch Sony. Tie spracujú akcie hráča a cez internet pošlú do televízora či mobilu už len výsledné video.

V praxi by nemal byť viditeľný rozdiel medzi tým, či sa používateľ hrá na vlastnej konzole, alebo či využíva službu PlayStation Now.

Hranie ako služba

Znamená to, že zákazníci sa budú môcť hrať najnovšie hry bez toho, aby museli investovať stovky eur do špecializovaného herného zariadenia. Bude im stačiť predplatné služby.

„Povrazy, ktoré desaťročia zväzovali spotrebu sa čoskoro rozplynú,“ povedal na tlačovej konferencii šéf Sony Kazuo Hirai. Firma začne službu v USA testovať koncom februára a v priebehu roka ju bude ponúkať čoraz väčšiemu počtu používateľov.

Do Európy dorazí PlayStation Now s meškaním. Sony potrebuje viac času na to, aby doladila spoluprácu s väčším množstvom poskytovateľov internetového pripojenia. Presnú cenu služby ani obchodný model firma zatiaľ neodhalila. Vie sa len to, že hry bude možné hrať aj za paušálny mesačný poplatok.

Služba bude v roku 2014 dostupná na vybraných televízoroch od Sony a na konzolách PlayStation 3 aj PlayStation 4. Postupom času sa dostane na tablety či smartfóny.

Test nebude ľahký

Služba je postavená na technológii na streamovacej služby Gaikai, ktorú Sony kúpila v roku 2012. Streamovanie hier je technologicky náročné. Spracovanie hry a prenos videa späť k používateľovi môže vytvoriť pocit, že hra reaguje s oneskorením.

Na pokazenie celého zážitku stačí, aby sa obraz do očí zákazníka dostal o zlomky sekundy neskôr, ako je bežné.

Technologické demo predstavené na výstave CES v Las Vegas malo podľa reportéra The Verge Chrisa Welcha takmer nebadateľné oneskorenie a o niečo zhoršenú kvalitu obrazu, zážitok z hrania však bol stále dobrý.

Otázkou je, či bude služba rovnako dobre fungovať v reálnom prostredí, kde bude spomaľovaná okrem iného aj rýchlosťou odozvy internetového pripojenia či rýchlosťou domácej siete.