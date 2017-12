Objavili vzácne hviezdy, otestujú Einsteinove tvrdenia

Objavili exotický systém s pulzarom. Otestuje všeobecnú teóriu relativity.

7. jan 2014 o 16:12 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Keď sa v roku 2007 zahľadel astronóm Scott Ransom na vzdialený pulzar, všimol si jasnú anomáliu. Rýchlo rotujúci superhmotný hviezdny maják vysielal svoje pulzy s pravidelnou odchýlkou.

To mohlo znamenať iba jediné: okolo telesa hmotnejšieho ako naše Slnko krúži ďalší objekt. V systéme sa nachádza ešte jedna hviezda, ktorá narušuje signály zvyšku po dávnej supernove.

Nebol by to prvý pulzar, ktorý je súčasťou binárneho systému. Vlastne by vôbec nebol zvláštny. Vedci sa však napriek tomu rozhodli na exotické pozostatky po hviezde pozrieť znova. A zistili, že celý systém je podstatne zložitejší. V blízkosti pulzaru sa totiž nenachádza jedno, ale hneď dve iné slnká.

Odborníci tak narazili na vôbec prvý príklad trojsystému, ktorý tvoria takéto vyhorené hviezdy. A to bol iba začiatok.

Vzácna trojica

Einsteinova teória relativity je dnes naším najlepším opisom vesmíru. No aj keď pozorovania túto teóriu mnohokrát potvrdili, vedci tušia, že nemusí byť kompletná. Prinajmenšom sa nedá spojiť s teóriami, ktoré opisujú svet na jeho najmenších rozmeroch.

Novoobjavené hviezdy by však mohli einsteinovské teórie znovu otestovať. A to lepšie ako všetky predchádzajúce experimenty a pozorovania.

Kľúčom je totiž takzvaný princíp ekvivalencie, ktorý pri značnom zjednodušení tvrdí, že vplyv gravitácie na teleso nezávisí od povahy či vnútornej štruktúry tohto telesa. Alebo ak chcete, rovnaké gule z rôzneho materiálu a s rôznou hmotnosťou dopadnú trebárs na Zem v rovnakom čase, ako kedysi ukázal už Galileo Galilei pri pokuse v Pise.

To by podľa Einsteina malo platiť aj pre hviezdy. Preveria to vzájomné pohyby v sústave s pulzarom a vďaka jeho pulzom ich môžu vedci sledovať. A toto overenie bude presnejšie ako staršie pozorovania napríklad vzájomných pohybov Slnka, Zeme a Mesiaca.

„Myslíme si, že v našej galaxii nie je viac ako stovka takýchto trojíc,“ hovorí pre magazín Science Ransom. „Sú to objekty, ktoré sa vyskytujú v jednom z miliardy prípadov.“

Dvere k novej fyzike?

Podľa štúdie v magazíne Nature astronómovia predpokladajú, že pulzar má hmotnosť takmer ako jeden a pol Slnka a okolo svojej osi sa otočí viac ako tristošesťdesiatkrát za sekundu.

Prvý, drobný biely trpaslík ho obkrúži za 1,6 dňa, druhý sprievodca sa nachádza podstatne ďalej. Vnútornú dvojicu obehne za viac ako tristo dní. Práve vzhľadom na vonkajší objekt chcú preto vedci otestovať Einsteinove tvrdenia.

„Ak by sme narazili na odchýlku, znamenalo by to zrútenie všeobecnej relativity a nasmerovalo by nás to k novej, správnej teórii gravitácie,“ dodáva pre BBC astronómka Ingrid Stairsová.

doi:10.1038/nature12917