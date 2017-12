Test: Asus má jeden z najlepších ultrabookov. A je drahý

Je extrémne tenký, no zároveň pevný a aj výkonný. Jediné, čo sa na Zenbook Prime UX31LA nemusí páčiť, je vysoká cena.

6. jan 2014 o 0:00 Matúš Paculík

Asus Zenbook Prime UX31LA Páči sa nám: kvalita prevedenia, výkon, Full HD dotykový displej Nepáči sa nám: ventilátor s a točí aj pri minimálnom vyťažení, cena Cena: od 1269 eur Hodnotenie: 8,7

Keď v roku 2008 prišiel na trh dnes už legendárny MacBook Air, vytvoril nový segment mobilných zariadení. Apple s Intelom dokázali na vtedajšiu dobu nemožné a do extrémne tenkého tela notebooku schovali hardvér dostatočne výkonný na bežnú prácu.

Dnes je trh plný rôznorodých ultrabookov, s ktorými sa výrobcovia snažia zopakovať úspech spoločnosti Apple, ktorá si v Spojených štátoch ešte toto leto držala nadpolovičný trhový podiel. Zmeniť to môže nová generácia ultrabookov, ku ktorej patrí aj testovaný Asus.

Jeden z najtenších

Asus Zenbook Prime UX31LA je jeden z najtenších ultrabookov na trhu, čo si uvedomíte už počas prvých minút používania. Extrémne tenká je najmä jeho predná časť, pričom zadná je len o niečo vyššia ako samotný USB port.

Hlavným konštrukčným materiálom je kov. Nájdete ho nielen okolo displeja, je ním totiž tvorené celé telo notebooku. Vďaka tomu sa nemusíte báť chytiť ho za tenší roh. Pevnosť je vynikajúca a zariadenie bez problémov vydrží aj denné prenášanie či nešetrné zaobchádzanie.

Farebne notebook nenudí, strieborné telo oživuje čierny rám displeja. Konštrukcii je ale podriadená aj problematická výmena komponentov - bez špeciálneho skrutkovača sa dovnútra nedostanete.

Pri konektoroch nebol výrobca aj napriek malým rozmerom skúpy. Nájdete tu dva USB 3.0 porty, čítačku pamäťových kariet, klasický zvukový výstup, Mini DisplayPort a Micro HDMI. No konektor napájania je po zasunutí pevne uchytený, takže ak nechtiac zakopnete o kábel, stiahnete s ním aj celý notebook.

V balení nájdete aj dve redukcie. Jedna vám z USB portu spraví sieťový konektor a s pomocou druhej k Mini DisplayPortu pripojíte monitor alebo projektor s bežným analógovým konektorom.

Píše sa na ňom skvelo

Ukážková ergonómia práce - aj tak by sme mohli opísať použitú klávesnicu a touchpad. Písanie bolo veľmi príjemné aj pri väčších objemoch textu, za čo môže kvalitná klávesnica s optimálnym zdvihom kláves.

Píše sa na nej dobre aj v noci, keďže je podsvietená bielym LED svetlom. Intenzitu si môžete nastaviť sami, prípadne to necháte na dobre nastavenej automatike. Tá podsvietenie reguluje podľa intenzity okolitého osvetlenia.

Touchpad chválime nielen za jeho veľkosť, ale aj za príjemný povrch a dobre spracované ovládače. S notebookom sa vďaka tomu dá pohodlne pracovať aj bez myši, reakcie na pohyb prsta sú presné a dobre fungujú aj viacdotykové gestá.

Tlačidlo vypnutia a zapnutia nájdete v pravom hornom rohu klávesnice. Nemusíte sa ale báť jeho nechceného stlačenia, systém sa vypne až pri dlhšom podržaní.

Displej ovládnete dotykom

Aj keď je uťapkaný displej jedna z najpríšernejších vecí na notebooku, môže si dotykové ovládanie nájsť svojho fanúšika. No kým v prípade tabletu má svoj význam, pri notebooku neponúka výraznú ergonomickú výhodu.

Navyše, pri maximálnom odklopení displeja je stabilita zariadenia zlá a silnejšie ťuknutie do displeja ho môže prevrátiť. V kancelárii na stole to problém nie je, no pri práci v teréne si môžete notebook nechtiac poslať k zemi.

Kvalita displeja je veľmi dobrá. Jemné Full HD rozlíšenie oceníte pri práci v tabuľkách, pri úprave fotografií, ale aj pri prezeraní webu. Rovnomernosť podsvietenia by mohla byť lepšia, no tento nedostatok si pravdepodobne ani nevšimnete.

Hardvér bez obmedzení

Parametre Procesor Intel Core i5 4200U

Grafický čip Intel HD 4400

8 gigabajtov pamäti

2x 128 GB SSD disk

13,3” Full HD IPS displej, dotykový

Wi-Fi ac, WiDi, BT 4.0

32,5 x 22,6 x 3 - 18 mm

Hmotnosť 1,4 kg

Windows 8.1 Pro

Dať do tak tenkého notebooku plnohodnotný hardvér by znamenalo veľký problém s chladením. Asus preto použil špeciálnu verziu procesora najnovšej generácie Intel Haswell, ktorý má síce nízku základnú frekvenciu, no v prípade potreby ju dokáže zvýšiť až na 2,6 GHz.

V reálnej prevádzke to znamená chladné telo a tichý chod ventilátorov. Keď však spustite náročnú aplikáciu alebo hru, výkon sa ihneď zvýši. No s tým stúpa aj spotreba a hlučnosť chladenia. To je síce veľmi tiché, no registrovať ho budete aj pri nočnom písaní.

Chválime kapacitu operačnej pamäte, keďže viacerí výrobcovia sa nás ešte aj teraz snažia presvedčiť, že štyri gigabajty sú dostačujúce. Do budúcna je osem gigabajtov optimálnym riešením hlavne v prípade, keď nemôžete vymeniť pamäťové čipy.

Zvyšná hardvérová výbava zodpovedá cene zariadenia a jeho konštrukcii. Samostatnú grafickú kartu tu nehľadajte, o výkon v hrách sa stará integrovaná grafická časť, vďaka ktorej si pri znížených detailoch zahráte aj niektoré novšie tituly. Disky boli v nami testovanej konfigurácii dva - rýchle SSD modely v Raid 0 zapojení s celkovou kapacitou 256 gigabajtov.

Sedem hodín práce

Na jedno nabitie môžete s notebookom pracovať minimálne sedem hodín. A tým nemáme na mysli písanie textového dokumentu pri vypnutej bezdrôtovej sieti, ale plnohodnotnú prácu s občasným prístupom na internet či kopírovaním súborov a úpravou nejakej fotografie.

Spolu s dobrým výkonom, pevným kovovým telom a Full HD displejom je Asus UX31LA jedným z najlepších ultrabookov na trhu. Vzhľadom, rozmermi a aj hmotnosťou sa približuje k MacBook Air, ktorý je stále ukážkovým ultramobilným zariadením.

Nie je to ale zariadenie pre každého, za základnú verziu s Core i5 procesorom a 128 gigabajtovým diskom totiž zaplatíte skoro 1300 eur. Výrazné nedostatky tu budete hľadať zbytočne, spomenieme len zle posunuté ťažisko pri maximálne vyklopenom displeji a ventilátor, ktorý sa točí aj pri bežnej práci v systéme.

Výsledky

PCMark 8 Home score 3031 Creative score 2962 Work score 4063 3DMark 2013 Ice Storm 43216 Resident Evil 5 1360x768, fps 29,9 1920x1080, fps 19,7 Crystal Disk Mark 3.0 Rýchlosť čítania 712 MB/s Rýchlosť zápisu 574 MB/s Cinebench R10 1 CPU score 4937 x CPU score 9950 Výdrž batérie Práca + Wi-Fi (čas) 7:14

