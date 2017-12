NSA sa snaží vytvoriť kvantový počítač, ktorý zlomí každé heslo

Snahu o vytvorenie superpočítača odhalili dokumenty od Edwarda Snowdena. Skutočný pokrok nie je známy.

3. jan 2014 o 14:29 TASR

WASHINGTON. Americká Národná bezpečnostná agentúra sa snaží vytvoriť počítač, ktorý bude schopný prelomiť ochranu všetkých počítačových súborov na celom svete.

Napísala to agentúra DPA s odvolaním sa na článok denníka Washington Post, podľa ktorého sa to konštatuje v jednom z dokumentov získaných bývalým zamestnancom NSA Edwardom Snowdenom.

Tajná služba sa snaží podľa denníka vytvoriť kvantový počítač, ktorý je výrazne rýchlejší ako bežná výpočtová technika.

Vďaka obrovskému výkonu by mal byť schopný prelomiť kódy, ktorými sú zašifrované vládne, bankové, zdravotnícke a obchodné záznamy.

Vedci sa už niekoľko rokov pokúšajú postaviť kvantové počítače, ktoré by mohli priniesť revolučný pokrok vo viacerých oblastiach. Tieto snahy však stále zostávajú iba v teoretickej rovine.

Pokrok NSA v tejto oblasti nie je známy. Informácie, ktoré poskytol Edward Snowden ale naznačujú, že americká tajná služba v tomto smere nepokročila viac, ako ktokoľvek iný.

"Je nepravdepodobné, že by mohla byť ďalej ako zvyšok sveta a nikto by o tom nevedel" citoval New York Post Scotta Aaronsona, profesora elektrotechniky a informatiky na Massachusettskom technologickom inštitúte.