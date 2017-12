Blízka superzem má na oblohe mraky

Nové pozorovania naznačujú, že atmosféra plná oblakov je vo vesmíre častým javom.

2. jan 2014 o 17:18 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Biele mraky na pozadí modrého oceánu. Tak si ľudia najčastejšie predstavujú pohľad na Zem z vesmíru. Podobné obrazy sú v našej galaxii bežnejšie, ako sme si doteraz mysleli. Vedcom sa podarilo definitívne dokázať, že oblohu exoplanéty GJ 1214b zahaľujú mraky.

Dobre preskúmaná planéta vzdialená 42 svetelných rokov je doteraz najmenší a Zemi najpodobnejší svet, ktorého atmosféru sa podarilo analyzovať. Iný výskum tiež odhalil, že oblaky má pravdepodobne aj ďalšia exoplanéta GJ 436b, ktorá sa podobá na Neptún. Obe štúdie vyšli v ostatnom vydaní vedeckého časopisu Nature.

Mraky sú asi bežné

„Vedeli sme, že na niektorých planétach musia byť oblaky, no vlna nových zistení nám hovorí, že mraky sú v skutočnosti bežnou vecou,“ povedala pre Nature astronómka Heather Knutsonová z California Institute of Technology v Pasadene. Jej tím odhalil prítomnosť mrakov na planéte GJ 436b.

Atmosféru vzdialených planét dokážu vedci skúmať pomocou zloženia svetla jej materskej hviezdy, ktoré zachytia v čase, keď planéta prechádza popred slnko. Časť svetla pritom prejde aj cez atmosféru planéty a z jeho zloženia vedia vedci zistiť, s akými prvkami atmosféry prišlo do kontaktu.

Keď vedci skúmali GJ 1214b v roku 2010, stopy atmosféry vo svetle nedokázali nájsť. Dôvodom mohlo byť to, že svetlo cez plynný obal planéty nepustili mraky. Druhou možnosťou bolo, že atmosféra planéty obsahovala ťažšie molekuly, ako napríklad vodu, ktoré by vytvorili tenkú vrstvu atmosféry. Tú by už prístroje nemuseli rozlíšiť.

Mračná potvrdili

Tím Chicagskej univerzity pod vedením Laury Kreidbergovej teraz preštudoval dáta z pätnástich prechodov GJ 1214b popred svoju hviezdu a dokázal, že prístroje by zachytili aj tenkú vrstvu atmosféry. Znamená to, že planéta je zahalená oblakmi.

Dáta zo sledovania Neptúnu podobnej planéty GJ 436b priniesli rovnaké výsledky. Planétu buď zahaľujú mraky, alebo jej atmosféra obsahuje ťažšie molekuly a nie najmä vodík či hélium ako Neptún. To by bolo v rozpore s tým, čo si teraz vedci myslia o formovaní podobných planét.

„Superzeme a Neptúnu podobné planéty spolu predstavujú fascinujúcu a početnú skupinu vzdialených planét, ktorých exotická atmosféra nemusí mať v našej slnečnej sústave obdobu,“ citovali LA Times astronomičku Juliane Mosesovú.

