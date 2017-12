Polynézia mala jazyk počítačov

Dvojková číselná sústava pomohla zjednodušiť výpočty stáročia predtým, ako ju objavili Európania.

1. jan 2014 o 15:55 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Polynézski ostrovania hovorili jazykom počítačov stáročia predtým, ako sa narodil prvý programátor. Tvrdí to štúdia, podľa ktorej obyvatelia malého ostrova vo Francúzskej Polynézii vytvorili vlastný hybrid desiatkovej a binárnej číselnej sústavy.

Doteraz sa verilo, že binárnu aritmetiku, ktorá je základom všetkých počítačových výpočtov, objavil na začiatku osemnásteho storočia nemecký matematik Gottfried Leibniz.

Štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences však ukázala, že druh binárneho systému bol použitý o 300 rokov skôr na ostrove Mangareva. Vedci to zistili na základe analýzy historických záznamov, a tak rekonštruovali pôvodný jazyk ostrovanov, ktorý obsahoval slová umožňujúce jednoduché binárne výpočty.

Zvládali väčšie čísla

Systém počtov Desiatkový systém nie je jediný systém počítania.

Binárna sústava vychádza zo základu 2.

Babylončania používali základ 60, Mayovia používali základ 20.

Čísla v binárnej sústave sú oveľa dlhšie, násobenie je však jednoduchšie, pretože si treba pamätať len základné fakty.

Väčšina výpočtov vykonávaných pomocou počítačov je v binárnej sústave.

Čistá binárna aritmetika vychádza z mocninového základu 2 a pracuje iba s nulami a jednotkami vyjadrujúcimi prítomnosť alebo neprítomnosť určitého exponentu. Tým sa líši od tradičnej desiatkovej sústavy, ktorú mnohé kultúry vyvinuli vďaka tomu, že počítali na desiatich prstoch rúk.

Nevýhodou binárnej sústavy je, že veľké čísla vyžadujú množstvo číslic. Podľa antropológov Andrey Benderovej a Siegharda Bellera z univerzity v nórskom Bergene našli obyvatelia ostrova Mangareva na tento zložitý spôsob riešenie už pred rokom 1450.

„Mangarevania našli spôsob, ako kompenzovať nevýhody čisto binárneho systému zmiešaním desiatkového a binárneho systému dobre vyváženým spôsobom, a tým preukázali číselné majstrovstvo na pokročilej úrovni,“ uvádzajú autori.

Systémy spojili

Podľa štúdie obyvatelia používali slová na číslovky od jeden do desať a tiež na číslo desať vynásobené rôznymi mocninami čísla 2. Slovo takau (vedci ho označili za K) znamená 10, paua (P) znamená 20, tataua (T) je 40 a varu (V) znamená 80. Pri takomto zápise napríklad 70 značili TPK či 57 TK7. Takýto číselný systém využívali na vyjadrenie veľkých transakcií pri obchodovaní.

Vedci poukazujú na to, že tento systém zachováva kľúčové aritmetické zjednodušenie pravého binárneho systému v tom, že človek si nemusí pamätať veľa číselných faktov, ale dodržiava len niekoľko jednoduchých pravidiel. „S takým systémom si nemusíte pamätať žiadne sčítanie a násobenie, ale len málo pravidiel,“ povedal podľa denníka Telegraph Beller.

Prvá mohla byť v Číne

Podľa niektorých vedcov je myšlienka binárneho systému v skutočnosti staršia ako kultúra na ostrove Mangareva. „Systém mohol vzniknúť aj v starovekej Číne okolo 9. storočia pred naším letopočtom,“ povedal podľa Nature kognitívny vedec Rafael Nunez z Kalifornskej univerzity v San Diegu. Odkazuje na to starý čínsky text, ktorý inšpiroval aj Leibniza.

Podľa Nuneza iné staroveké skupiny ako Mayovia používali sofistikované kombinácie binárnych a desatinných systémov na sledovanie času a astronomických javov. To znamená, že kognitívne výhody, z ktorých vychádza kultúra Mangarevanu, tak nemusia byť jedinečné.

Autori štúdie však argumentujú, že takéto zmiešané systémy nie je ľahké vytvoriť. „Je zarážajúce, že by niekto prišiel s takýmto riešením najmä na malom ostrove s malým počtom obyvateľov,“ uviedli autori.

„Tiež to poukazuje na to, aká dôležitá je kultúra pre rozvoj numerického myslenia, napríklad ako v tomto prípade práca s veľkými číslami môže motivovať nápadité riešenie.“

doi: 10.1073/pnas.1309160110