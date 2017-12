Vyskúšajte si zaujímavé aplikácie pre váš nový Mac

Kancelársky balík, správca súborov, či editor fotografií. Pozrite si náš výber aplikácií, ktoré by nemali chýbať na žiadnom novom Macu.

1. jan 2014 o 17:30 Matúš Paculík

Aj keď je operačný systém OS X už v základe vybavený množstvom užitočných aplikácií, budete s ním chcieť robiť viac, než len spravovať fotografie a hudbu, upravovať video, či pracovať s PDF dokumentami.

Na začiatok si určite stiahnite kancelársky balík iWork. Pre nových majiteľov Mac zariadení je od septembra zadarmo a svojimi funkciami postačí pre väčšinu používateľov.

Fotor Foto Editor

Je zadarmo dostupný softvér na úpravu fotografií. Spravíte s ním všetky bežné úpravy od orezania obrázku cez jeho otočenie. Ľahko zmeníte aj kontrast či svetlosť fotografie. Využiť môžete aj funkcie na vyváženie bielej farby, zvýšenie ostrosti či odstránenie efektu červených očí. Do fotografií môžete pridať ľubovolný text, alebo jeden z mnohých rámčekov.

Kreatívneho fotografa môže osloviť funkcia Tilt-Shift a tí uponáhľaní siahnu po scénických režimoch. Tu odporúčame vyskúšať režim automatiky, ktorý si veľmi dobre poradí aj s veľmi kontrastnými scénami. Používateľské rozhranie je prehľadné, upravovaná fotografia zaberá väčšinu zobrazenej plochy. Ak potrebujete robiť zložitejšie úpravy, odporúčame vyskúšať platený Pixelmator.

Cena: zadarmo

+ množstvo funkcií, cena, prehľadné rozhranie

- pokročilého používateľa asi neosloví

Stiahnite si aplikáciu z App Store.

ForkLift

Jeden z najlepších súborových manažérov pre OS X, ktorý ale nie je lacný. Svojim dizajnom sa veľmi nepodobá na legendárny Total Commander, preto ak hľadáte jeho kópiu, siahnute po lacnejšom zCommanderi, prípadne po zadarmo dostupnom muCommanderi. ForkLift vám rovnako zobrazí dva panely a má veľké množstvo funkcií.

Veľa typov súborov vie zobraziť aj bez potreby externých programov, zvláda pripojenie k FTP, zobrazí vám aj skryté súbory a bez problémov môžete komprimovať, či rozbaľovať archívy. Aplikácia nie je lacná, no v akcii sa dá kúpiť aj pod dve eurá. Za zváženie stojí verzia mimo oficiálneho Apple obchodu, s ktorou si môžete navyše vytvoriť virtuálny disk z akéhokoľvek vzdialeného úložiska.

Cena: 17,99 eur

+ množstvo funkcií, používateľské rozhranie

- cena, verzia v App Store je funkčne obmedzená

Stiahnite si aplikáciu z App Store.

Wunderlist

Zabudnite na stolný kalendár. Wunderlist je jednou z najlepších aplikácií na organizáciu vašich úloh, pričom sa ovláda jednoducho a nie je preplnená zbytočnými funkciami. Používateľské rozhranie je prehľadné, no už by si zaslúžilo zmenu. Veľkou výhodou aplikácie Wunderlist je automatická synchronizácia medzi jednotlivými zariadeniami.

Podporované sú skoro všetky hlavné platformy od Mac OS X cez Windows, iOS, Android, prihlásiť sa môžete aj z akéhokoľvek webového prehliadača. V základnej verzii je aplikácia zadarmo, za neveľký mesačný poplatok je k dispozícii Pro verzia pre tímovú prácu s rozšírenou funkčnosťou a možnosťou zdieľania súborov.

Cena: zadarmo

+ jednoduché a prehľadné, dostupné na všetkých hlavných platformách

- rozhranie by už potrebovalo zmenu

Stiahnite si aplikáciu z App Store.

iStat Menus

S touto aplikáciou budete mať pod kontrolou všetky informácie o vašom zariadení a systéme v reálnom čase. Monitorovať môžete nielen aktuálne vyťaženie procesora a pamäte, ale máte prehľad o vašom pevnom disku, prístupe na internet, či o presnom stave batérie. Vybrané informácie si môžete zobraziť priamo v hornej lište, alebo po kliknutí na ikonku.

Okrem percentuálneho vyťaženia procesora máte k dispozícii presný prehľad aktívnych procesov s ich pamäťovými nárokmi, či detailný prehľad jednotlivých teplotných senzorov s až týždennou štatistikou. Dostupná je aj aplikácia pre iPad, s ktorou si môžete prezerať všetky informácie vášho Mac / Windows zariadenia aj na tablete.

Cena: 12 eur

+ obrovské množstvo funkcií

- škaredé ikony pre hornú lištu

Stiahnite si aplikáciu zo stránok výrobcu.

f.lux

Každý MacBook, ktorý si kúpite, má funkciu automatickej úpravy intenzity podsvietenia displeja. To je nenahraditeľná funkcia pri večernej práci, no chýba jej jedna drobnosť, ktorou je adaptácia na typ svetla. Počas dňa vám to vadiť nebude, keďže sú tu štandardne nastavené studené farby.

Aplikácia f.lux upravuje práve teplotu farieb, pričom to robí podľa aktuálnej dennej hodiny a vašej polohy. Vie teda presne určiť, kedy vychádza a zapadá slnko. S príchodom večera sa tak farby menia na príjemne teplejšie. Nastavenie typu svetla je jediná vec, ktorú od vás aplikácia potrebuje vedieť.

Cena: zadarmo

+ prekvapivo účinné, jednoduché rozhranie

- v základe veľmi agresívna zmena teploty farieb

Stiahnite si aplikáciu zo stránok výrobcu.

Growl

Je podľa tvrdenia výrobcu dokonalé centrum upozornení. Jeho úlohou je nahradiť rôznorodé upozornenia aplikácií jednotným vzhľadom, ktorý si navyše môžete upraviť presne podľa svojich predstáv. Growl ale úplne nenahrádza systémové upozornenia a dokáže spolupracovať len s podporovanými aplikáciami.

Zoznam je veľký a obsahuje aj Dropbox, Twitter, Mail, Adium, Skype, či VLC. Dostupné je aj rozšírenie HardwareGrowler, ktoré vás informuje o všetkých zmenách spojených s hardvérom, bezdrôtovými technológiami a prístupom na internet.

Cena: 3,59 eur

+ história upozornení, široké možnosti nastavenia

- aplikácie musia byť podporované, cena

Stiahnite si aplikáciu z App Store.

Adium

Facebook, Google Hangouts, ICQ, IRC a mnoho ďalších. Adium je rozcestníkom pre online komunikáciu, vďaka ktorému sa zbavíte množstva jednoúčelových aplikácií. K dispozícii máte množstvo doplnkov nielen od vyrobcu, ale hlavne od veľkej komunity, ktorá sa okolo aplikácie za roky vytvorila.

Môžete si zmeniť nielen vzhľad okna, ale aj zvuky, ikonu v spodnej lište, či dokonca pridať podporu pre ďalšie služby. Aplikácia je prehľadná aj pri väčšom počte aktívnych služieb, jednotlivé kontakty si môžete deliť do skupín. Skype je podporovaný doplnkovým rozšírením, no vyžaduje spustenú aplikáciu Skype.

Cena: zadarmo

+ rýchly a prehľadný, množstvo rozšírení

- problémový Skype

Stiahnite si aplikáciu zo stránok výrobcu.

OnyX

Vyčistí od nepotrebných súborov, zrýchli a v prípade problémov aj opraví. OnyX je švajčiarsky nožík systému Mac OS X, ktorý navyše získate úplne zadarmo. Skontrolujete si s ním disk, vykonáte základnú údržbu, prípadne vymažete nepotrebnú vyrovnávaciu pamäť. Ponúkne vám rýchly prístup k niektorým zaujímavým systémovým aplikáciám, či rozšíreným nastaveniam pre základné aplikácie ako sú Safari, iTunes, či Finder.

Môžete si pozrieť detailné informácie o hardvéri vášho Mac zariadenia a pri operačnej pamäti využiť možnosť jej vyčistenia, či vypnutia virtuálnej pamäti. Tento program neodporúčame začiatočníkom, nakoľko nesprávne nastavenia môžu rozhodiť celý operačný systém.

Cena: zadarmo

+ množstvo nastavení a informácií

- v rukách amatéra nebezpečná zbraň

Stiahnite si aplikáciu zo stránok výrobcu.

VLC media player

Môžete sa hodiny hrať s rôznymi prehrávačmi a kodekmi, alebo si rovno stiahnete VLC a ušetríte si nielen čas, ale aj kopu nervov. VLC je prehrávač multimédií, ktorý môžete používať na skoro každej platforme od Windows cez Mac až po Android. Jeho najväčšou výhodou je jednoduchosť a len minimálne nároky na technické znalosti používateľa.

Všetko je pripravené hneď po inštalácii a prehrá vám bez problémov rôzne Full HD videá. Nenájdete tu žiadnu reklamu, program je zadarmo plne funkčný. Okrem prehrávania videa a streamov dokáže konvertovať videá medzi rôznymi formátmi.

Cena: zadarmo

+ prehrá skoro všetko, zadarmo

- nefunguje ako prehrávač Blu-ray diskov

Stiahnite si aplikáciu zo stránok výrobcu.

Bartender

Jednoduchá aplikácia, s ktorou si spravíte poriadok v aplikáciách umiestnených v hornej lište. Tá je totiž prehľadná len pokiaľ inštalujete minimum aplikácií. S každou novou síce získate rýchlejšie informácie a prístup k nastaveniam, no systém tu neponúka možnosť jednoduchej úpravy.

S aplikáciou Bartender nemusíte chodiť do nastavení každej aplikácie, ale zobrazenie jej ikony vypnete behom pár sekúnd. Aplikácie používané len sporadicky môžete presunúť do sekundárnej lišty, ktorá sa objaví po kliknutí na ikonu Bartendera. Ak nejaká z nich vyžaduje vašu pozornosť, môže sa na pár sekúnd objaviť na hlavnej lište.

Cena: 12 eur

+ prehľadné a jednoduché na používanie

- cena

Stiahnite si aplikáciu zo stránok výrobcu.

Weather Dock

Poskytuje komplexnú predpoveď počasia, pričom základné informácie zobrazuje priamo v docku (spodná lišta s ikonami programov). Kliknutie na ikonu otvorí detailnú predpoveď počasia na najbližšie tri dni, vrátane východu a západu slnka. Obrázky sú animované, graficky jednoduché.

Ikona v docku je veľmi pekná, počasie je znázornené prehľadne spolu s krátkym popisom a aktuálnou teplotou. Okrem statickej grafiky môže byť ikona aj animovaná. Časom túto funkciu pravdepodobne vypnete, nakoľko pri práci môže vyrušovať a zbytočne vyťažuje procesor.

Cena: 2,69 eura

+ graficky pekne spracované

- cena mohla byť nižšia

Stiahnite si aplikáciu z App Store.

The Unarchiver

Kliknete na archív a všetky súbory máte behom chvíle rozbalené. Nikde nemusíte nič ďalšie nastavovať, nikam klikať. Aplikácia funguje po inštalácii úplne samostatne a je plne integrovaná do systému. Dokáže pracovať s každým rozšíreným formátom ako je Zip, RAR, 7-zip, či Tar.

The Unarchiver vám otvorí aj staršie typy formátov Arj, Lzh, poradí si aj so súbormi obrazov diskov (ISO, BIN) a dokonca aj s niektorými Windows inštalátormi. The Unarchiver si stiahnete zadarmo, súbory ale vie len rozbaľovať a nový archív s ním nevytvoríte.

Cena: zadarmo

+ minimum nastavení, je zadarmo

- archívy len rozbaľuje

Stiahnite si aplikáciu z App Store.