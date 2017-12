Prvý človek dostal biomechanické srdce

30. dec 2013

PARÍŽ. Francúz, ktorému v polovici decembra ako prvému človeku na svete implantovali biomechanické srdce, sa úspešne zotavuje a čoskoro by mal začať chodiť. Zatiaľ neznámy 75­ročný človek má v hrudi kompletne umelé srdce, ktoré vyrobila francúzska spoločnosť Carmat.

Orgán v sebe kombinuje hydraulické pumpy, mikroprocesory, senzory a biologický materiál získaný z kráv. Časť elektronických súčiastok pre srdce dodala aj európska zbrojovka EADS.

Umelé srdcia lekári vedia transplantovať už desaťročia. Doteraz však zariadenia slúžili najmä na to, aby pacienta udržali pri živote, kým sa podarí nájsť vhodného darcu. Umelý orgán od Carmatu má pacientom umožniť viesť takmer normálny život.

Musí zvládnuť testy

Srdce Carmatu Spája hydrauliku, elektronické senzory a biologický materiál.

Poháňa ho lítiová batéria.

Dokáže prispôsobiť tep fyzickej záťaži pacienta.

Cena sa pohybuje okolo 200-tisíc dolárov.

„Je to úžasné zariadenie. Mám však obavy z jeho veľkosti a mechanickej trvanlivosti,“ citoval portál MIT Technology review kardiochirurga Williama Cohna z Texas Heart Institute v americkom Houstone.

Ľudské srdce udrie v priemere 37 miliónov krát za rok, čo pre pohyblivé súčasti zariadenia predstavuje veľkú mechanickú záťaž.

Srdce Carmatu je tiež výrazne väčšie a ťažšie ako bežné ľudské srdce. Súčasný model by dokázalo prijať približne 86 percent mužov a len 20 percent žien. Fungovať by malo približne päť rokov. Firma tvrdí, že po klinických skúškach sa zameria na vývoj menšieho a ľahšieho modelu.

„Srdce by malo umožniť viac pohybu a menšiu zrážanlivosť,“ citoval The Telegraph Alaina Carpentiera, ktorý sa na vývoji orgánu podieľal. Vonkajší obal srdca, ktorý prichádza do kontaktu s krvou, je vyrobený z kravského tkaniva, čo má znížiť riziko, že telo umelé srdce odmietne.

Čakajú ďalší pacienti

Ak skúšky dopadnú dobre, umelé srdcia Carmatu dostanú v nasledujúcich mesiacoch aj ďalší pacienti. Najbližšia operácia je plánovaná už na polovicu januára.

Umelé orgány by v budúcnosti mohli pomôcť skrátiť čakacie listiny na transplantáciu. Zároveň by mohli byť riešením pre pacientov, ktorí nemôžu prijať biologický transplantát.