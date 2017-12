V štáte New York bude zakázané používanie mobilov počas jazdy

Písmo: A - | A + 0 New York 22. júna (TASR) - V americkom štáte New York vstúpi s účinnosťou od 1. novembra do platnosti zákon zakazujúci vodičom používanie mobilného telefónu počas jazdy. Po vstúpení zákona schváleného vo štvrtok do platnosti sa New York stane jediným štátom v USA s takouto právnou úpravou. Musí ho však ešte podpísať guvernér štátu New York George Pataki. Vodiči, ktorí sa previnia proti novému zákonu po prvýkrát a v rámci mesiaca novembra, dostanú iba upozornenie. Po tejto "skúšobnej" dobe si však už vodič bude musieť za každé svoje previnenie zaplatiť pokutu vo výške 25-100 dolárov. Newyorských poslancov v tomto smere podporili aj nezávislé prieskumy verejnej mienky, ktoré preukázali, že prevažná väčšina obyvateľov štátu je za prijatie takéhoto zákona. Používanie mobilov počas jazdy patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd.