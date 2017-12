Slnko nie je hlavná príčina zmeny klímy

Naša hviezda nehrala zásadnú úlohu pri zmenách klímy. Dôležitejšie sú erupcie sopiek a skleníkové plyny.

27. dec 2013 o 13:26 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Slnko nemá zásadný vplyv na zmenu klímy. Ukazuje to nová štúdia, ktorá sa krátko pred sviatkami objavila v prestížnom odbornom magazíne Nature Geoscience. Vedci zistili, že nie vplyv našej hviezdy, ale vulkanické erupcie a skleníkové plyny sú zásadným faktorom pri klimatickej zmene na severnej pologuli.

Tím z Edinburgskej univerzity najskôr preskúmal dobové meteorologické záznamy a doplnil ich o dáta, ktoré vedci získali z kruhov jednotlivých stromov.

Takéto informácie za posledných tisíc rokov potom porovnali s výsledkami počítačových simulácií, do ktorých vložili rôzne faktory. Ukázalo sa, že modely súhlasia so skutočnými výsledkami iba v prípade, keď je vplyv Slnka na obdobia otepľovania a ochladzovania relatívne zanedbateľný. A to vrátane pravidelných slnečných cyklov.

„Zistili sme, že ani vysoké hodnoty solárneho vplyvu, ani silný klimatický efekt takéhoto vplyvu nesúhlasia s rekonštrukciami teplôt," píše sa v odbornej štúdii. „Namiesto toho usudzujeme, že za posledných tisíc rokov mal vplyv Slnka na klímu severnej hemisféry skôr menší účinok."

Výskum naznačuje, že až do konca 18. storočia zmena klímy závisela najmä od sopečných erupcií. Výsledkom takýchto výbuchov bývalo ochladenie planéty a suchšie obdobia. Počnúc 20. storočím sa hlavnou príčinou klimatickej zmeny stali skleníkové plyny.

doi:10.1038/ngeo2040