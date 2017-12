Vedci narazili na záhadnú vesmírnu dvojicu

Dáta naznačujú, že vesmírom by sa mohla potulovať hmotná planéta s mesiacom veľkým asi ako polovica Zeme.

26. dec 2013 o 16:21 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ak by sa to pozorovanie potvrdilo, mohol by to byť vôbec prvý známy objav vzdialeného exomesiaca. Nová štúdia totiž opisuje záhadnú dvojicu objektov, ktoré prešli popred ešte vzdialenejšiu hviezdu.

Vďaka tomu si ich astronómovia nielen všimli, ale dokázali povedať, že to nebolo jedno, ale dve vesmírne telesá.

Otázkou je, či išlo o málo hmotnú hviezdu so sprievodnou planétou, ktoré sa nachádzali od Zeme relatívne ďalej, alebo o bližšiu planétu s mesiacom. V druhom prípade by to bol prvý objav exomesiaca.

„Voľne putujúca planéta s mesiacom s hmotnosťou ako polovica Zeme by predstavovala novú triedu systému, o ktorom sa dosiaľ nevedelo, že existuje,“ píše podľa magazínu Nature v štúdii tím astrofyzika Davida Bennetta.

„Takýto nový objav však bude vyžadovať silný dôkaz, prikláňame sa preto k modelu, že išlo o hviezdu s nízkou hmotnosťou alebo hnedého trpaslíka s planétou asi ako Neptún.“

Odborníci predpokladajú, že aj keď sme ich dosiaľ neobjavili, vo vesmíre sú exomesiace bežné.

Len v prípade exoplanetárnych kandidátov z observatória Kepler astronómovia odhadujú, že zhruba v tristo prípadoch by planéty mohli mať aj mesiace. A vo viac ako stovke prípadov sa údaje z kozmického zariadenia dajú vysvetliť vďaka prítomnosti takéhoto telesa.

arXiv:1312.3951