Neandertálci rozprávali rovnako ako moderní ľudia

Nový výskum naznačuje, že neandertálci mohli hovoriť podobne ako naši priami predkovia.

22. dec 2013 o 16:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ešte pred desaťročiami to vyzeralo, že reč, schopnosť komplexnejšie komunikovať, je relatívne nový evolučný výdobytok. A je to kľúčový faktor, ktorý odlišuje ľudí nielen od našich aktuálnych zvieracích príbuzných, ale aj od dávnych predkov.

Archeologické nálezy z konca osemdesiatych rokov však naznačili, že celý príbeh môže byť podstatne zložitejší. A anatomické predpoklady na rozhovory nielenže siahajú podstatne hlbšie do minulosti, zrejme nimi ani sme takí výnimoční.

Nová štúdia v magazíne PLoS One teraz ukazuje, že prinajmenšom neandertálci mali rovnaké predpoklady na reč, ako moderní ľudia. Dôkazom je analýza jazylky, kosti medzi bradou a hrtanom.

Skutoční ľudia

Jazylka je kľúčová pre reč tak, ako ju ľudia používajú. Podopiera koreň jazyka a bez nej by sme nedokázali poriadne vyslovovať. Jej nevhodné umiestnenie u primátov tak môže byť jedným z dôvodov, prečo nemôžu vyslovovať ako ľudia.

Dávnou vedeckou otázkou však bolo, či anatomické predpoklady pre našu reč vznikli až u moderných ľudí, alebo je to staršie dedičstvo. Ukazuje sa, že staršie - a to dokonca až tak, že „správnu" jazylku mohli mať nielen neandertálci, ale aj ľudia heidelbergenskí pred pol miliónom rokov.

„Mnohí by tvrdili, že naša schopnosť reči a jazyka je jedným z najzákladnejších znakov toho, čo nás robí ľuďmi," hovorí pre BBC korešpondujúci autor aktuálneho výskumu Stephen Wroe. „Ak mali aj neandertálci jazyk, potom boli tiež skutočnými ľuďmi."

Múdri neandertálci

Odlišovať neandertálcov od moderných ľudí pritom nemusí byť správne. Pred pár rokmi genetici ukázali, že euroázijská populácia má v sebe dodnes gény, ktoré pochádzajú od neandertálcov.

To znamená, že takzvaní moderní ľudia a neandertálci sa navzájom krížili. To by mohlo spochybňovať hypotézu, že išlo o dva odlišné druhy.

Dnes rovnako vieme, že neandertálci neboli primitívnejší. Mali kultúru, používali nástroje, pochovávali svojich mŕtvych, pravdepodobne poznali aj akési protoumenie. A boli schopní dokonale rozprávať.

„Jazylka z jaskyne Kebara nevyzerá iba ako tie od moderných ľudí. Používala sa aj veľmi podobným spôsobom," dodáva Wroe.

DOI: 10.1371/journal.pone.0082261