Recenzia: The Stanley Parable je hra, akú ste ešte nikdy nehrali

Hra, ktorá si robí srandu nielen sama zo seba, ale najmä z hráčov a zaužívaných herných princípov. Hra, na ktorú čakáte, len o tom ešte neviete.

22. dec 2013 o 12:20 Matúš Paculík

The Stanley Parable (Galactic Cafe) Páči sa nám: netradičné, zábavné, dokonalý scenár Nepáči sa nám: dohráte za pár hodín Hodnotenie: 9,5

The Stanley Parable je jedinečná hra, teda ak ste sa nestretli s pôvodnou modifikáciou do Half-Life 2.

V opačnom prípade verte nášmu hodnoteniu, rovno si ju kúpte a nečítajte ďalej text, aby ste sa nepripravili o to najlepšie z objavovania netradičného herného konceptu. A nezatvárajte stránku, nech to aspoň vyzerá, že ste text dočítali až do konca.

Chudák Stanley

Stanley má nudnú prácu, za ktorú je ale dobre platený. Celodenné stláčanie kláves ho nebaví a nechápe, prečo to má robiť. No pravidelný plat a relatívny pokoj jeho otázky za niekoľko mesiacov udupú.

Všetko sa zmení jedného rána, keď zrazu nie je čo stláčať. Stanley sa v návale paniky rozhodne opustiť svoju malú kanceláriu a tu sa začína váš príbeh, v ktorom ovládnete život malého bezvýznamného administratívneho pracovníka.

Pred sebou máte prázdne kancelárie, opustené stoličky a do toho vám s dokonalým hlasom hovorí rozprávač pozadie príbehu a snaží sa vás naviesť, čo máte práve spraviť. A vy ho poslúchnete, keďže nemáte dôvod mu neveriť ... zatiaľ.

video //www.youtube.com/embed/Z1S796fXtl4

Poslúchajte. Alebo radšej nie

Hru môžete podľa pokynov rozprávača dokončiť za pár minút. Je to priemerná zábava, ktorá ale vytvorí správny základ pre to, čo sa začne na obrazovke diať neskôr. A je to len jeden z trinástich možných koncov hry.

Po tom, ako sa znova ocitnete na začiatku hry, sa aj vy pravdepodobne namiesto ľavými dverami vydáte napravo. Po chvíli si vás kvôli tomu začne rozprávač doberať, náhodne vám zatvára dvere pred nosom, aby ste nakoniec uvideli niečo, čo ste ešte vidieť nemali. A to je zle, tak šup, zopakujeme si to pekne odznova.

A znova sa vydáte známou cestou, až prídete do miestnosti s dvojicou dverí, ktoré sú ale teraz zavreté. Po chvíli sa otvoria, vy vojdete dnu, no miestnosti sú poprehadzované a do zasadačky nedorazíte. Rozprávač si povzdychne nad nízkou kvalitou hry a znova začínate na začiatku.

Tu už začínate tušiť, že niečo nie je v poriadku a toto nie je klasická hra, na akú ste za tie roky zvyknutí. Predtuchy sa potvrdia, keď dorazíte do vytúženej miestnosti, no v nej pre zmenu už nie sú žiadne dvere. Teraz už preklínate svoje rebelské rozhodnutie zo začiatku hry.

Desať bodov za scenár

K pôvodnej línii sa nedá vrátiť a po približne štvrťhodine hrania zistíte, že ste už osemkrát začali od začiatku a nič nedáva zmysel. A je to zvedavosť, ktorá vás pri skutočnom reštarte hry pošle nie hore schodmi, ale dolu – a všetko sa začína odznova, akurát s novým a novým prekvapením.

Scenár musí vyzerať šialene, keďže každé jedno rozhodnutie má nepredvídavý dopad na ďalší vývoj hry. Ponáhľate sa a na tretíkrát vyťukáte bezpečnostný kód ešte pred dokončením monológu rozprávača? Kľud, spomaľte a započúvajte sa do pokojnej hudby, veď hra vám neutečie.

Podobných drobností sú tu desiatky a také achievementy (dosiahnuté úspechy, fuj) si robia srandu už len z toho, že vlastne existujú.

Ich celková nezmyselnosť (nie len v tejto hre) je podtrhnutá niekoľkými z nich - stlačte 430-krát kľučku na dverách, prípadne hru vypnite a znova zapnite.

Grafika je nepodstatná

The Stanley Parable je hrou nenáročnou na výkon počítača. Pri najnižších detailoch si vystačíte aj s jednojadrovým procesorom a dvoma gigabajtami operačnej pamäti. Teda nič extra, čo by sme na stoloch nemali už niekoľko rokov.

Aj napriek tomu je grafická stránka hry dostačujúca a potvrdzuje tvrdenie, že dôležitá je hlavne hrateľnosť. Väčšinu času sa budete pohybovať len v kanceláriách, s menším výletom do garáží, či múzea hry samotnej.

Hudbu si v hre všímať nebudete, zato hlas rozprávača je dokonalý už len kvôli jeho skvelému britskému akcentu. S tým je ale spojená aj nutnosť zvládnutia anglického jazyka na aspoň pokročilej úrovni, nakoľko bez toho vám v hre ujde veľké množstvo dobrých vtipov.

Dokonalá zábava

Tento rok nie je extrémne bohatý na hry s netradičným konceptom. Hrali sme zatiaľ simulátor imigračného pracovníka v Papers Please, prípadne riešili puzzle v Antichamber.

The Stanley Parable je zábavný vďaka možnostiam voľby, teda aspoň sa vás o tom vývojári snažia nenápadne presvedčiť. Nie je tu žiadny úhlavný nepriateľ či úloha, ktorú musíte splniť. Celý čas len hľadáte možnosti, ako inak postupovať v hre, smejete sa a užívate si všetko, čo si na vás vývojári pripravili.

Intenzívna zábava ale netrvá dlho a po pár hodinách vyskúšate všetky možnosti. Hru si znova nezahráte, keďže nič nové už neponúkne. Za zváženie stojí aj skúšobná verzia hry, ktorá je prekvapivo úplne odlišná od plnej verzie.