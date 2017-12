Mušky hľadajú alkohol, nájdu presné množstvo

Vďaka trom druhom neurónov dokáže octomilka nájsť správne miesto na kladenie vajíčok.

19. dec 2013 o 21:52 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Ovocné mušky presne vedia, koľko alkoholu bude vhodné pre ich potomkov. Z larvy žijúcej na zdroji potravy so správnou koncentráciou etanolu tak vyrastie zdravý jedinec dostatočne chránený pred parazitmi.

Vedci podľa štúdie publikovanej v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences odhalili nervový mechanizmus ovocnej mušky (Drosophila melanogaster), vďaka ktorému si vyberá najlepšie miesto na uloženie vajíčok.

Zhluky neurónov, ktoré pracujú vzájomne protichodným spôsobom, pomáhajú ovocným muškám vybrať si miesto s najprospešnejšou koncentráciou etanolu, do ktorého uložia svoje vajíčka.

Muška to dokáže vďaka trom druhom neurónov. Prvé dva druhy neurónov totiž podporujú mušku v hľadaní etanolu, kým tretí druh neurónu brzdí túto funkciu a zabraňuje muške v kladení vajíčok na potraviny s jeho vysokým množstvom, ktoré by mohlo poškodiť larvy.

„Ovocné mušky môžu rozoznávať medzi koncentráciou etanolu, ktorá je veľmi podobná,“ povedala podľa časopisu Nature Ulrike Heberleinová, molekulárna biologička na Lekárskom inštitúte Howarda Hughesa v americkom Ashburne. „Dokážu rozlišovať medzi troma a piatimi percentami, ich nervový systém si vyvinul veľkú citlivosť.“

Doi: 10.1073/pnas.1320208110