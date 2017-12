Cvičenie znižuje riziko demencie

Pravidelný pohyb počas celého života znižuje riziko demencie v neskoršom veku.

19. dec 2013 o 21:46 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Demencia postihuje milióny ľudí po celom svete. Do roku 2050 by mal počet ľudí s týmto ochorením presiahnuť hranicu 135 miliónov. Štúdia britských vedcov ukázala, že chorobe sa dá predchádzať úplne jednoducho – pravidelným cvičením.

Podľa štúdie publikovanej v časopise Plos One lekári sledovali skupinu 2235 mužov vo veku 25 až 49 rokov z mesta Caerphilly od roku 1979. Viac ako 35 rokov zaznamenávali ich zdravotný stav, zisťovali príčiny ochorenia srdca, účinky demencie aj mŕtvice.

Výrazné zlepšenie

Tak zistili päť faktorov, ktoré zohrali významnú úlohu pri prevencii chorôb, ako bola demencia, cukrovka alebo infarkt. Medzi ne patrilo cvičenie, nefajčenie, nízka telesná hmotnosť, zdravá strava a nízky príjem alkoholu.

V kombinácii štyroch z týchto piatich faktorov mali ľudia až 60-percentný pokles demencie. Rovnako ako 70 percent nižšie riziko cukrovky, ochorenia srdce či mŕtvice v porovnaní s tými, ktorí nič z toho nedodržiavali.

„Zdravý životný štýl je oveľa výhodnejší ako akékoľvek lekárske ošetrenie,“ povedal podľa BBC vedúci štúdie Peter Elwood z Cardiffskej školy medicíny. „Zdravý životný štýl je zodpovednosťou každého jednotlivca. Je smutné, že dôkazy tejto štúdie ukazujú, že takýto životný štýl dodržiava málo ľudí.“

Pohyb pomôže najviac

Výsledky výskumu tiež ukázali, že najdôležitejším z daných faktorov bolo pravidelné cvičenie. Podľa Elwooda úplne postačí polhodina päťkrát týždenne.

Výskum tiež ukázal, že ak by ľudí doktori vyzvali prijať čo i len jeden z faktorov zdravého životného štýlu počas sledovaných 35 rokov a ak by to poslúchla len polovica z nich, nasledujúce roky by sa výskyt demencie znížil o 13 percent, cukrovky o 12 percent, cievnych ochorení o šesť percent a úmrtia by sa podľa Elwooda znížili až o päť percent.

Doi: 10.1371/journal.pone.0081877