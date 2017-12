No Name War - ďalšia "bezmenná" RTS-ka?

Nemajte strach, táto hra nemá nič spoločné s istou nemenovanou slovenskou hudobnou skupinou. Predstavte si, že ide o rumunsku real-time stratégiu. Nerobím si z vás srandu, je to pravda. Firmička AMC Creation pochádza z Rumunska a chcú nám priniesť RT stra

22. okt 2002 o 19:57 Ján Kordoš

tégiu z budúcnosti. Príbeh sa bude odohrávať na Zemi, ktorá už prišla o všetky nerastné suroviny a život na nej chradne. Na povrchu žijú už len zbytky zdegenerovanej rasy. Konflikt vypukne, keď musí na Zemi pristáť poškodená loď Ktonianov (zaujímavý názov rasy ;)

Všetci stratégovia sa môžu tešiť na obrovské množstvo zbraní (hovorí sa až o 200 kusoch), ktoré budú mať rozsah od primitívnejších (napr. kuša) až po hi-tech zbrane. K dispozícií by sme mali mať asi 80 druhov jednotiek, pričom ovládnete zem, vodu aj vzduch. Každá jednotka by mala mať špecifické vlastnosti, ktoré ju zvýhodňujú v určitom type boja (napr. na ďiaľku), ale má vážne nedostatky v inom type boja (napr. nablízko). Jednotky budete môcť upgradeovať a vylepšovať im schopnosti. A nakoniec som si nechal budovy, ktorých je tiež uctihodný počet – 70. Niektoré z nich by mali byť dokonca mobilné a iné by mali mať možnosť útočiť.

Toto všetko dostanete zabalené do troch kampaní (každá kampaň za inú rasu) v rôznych misiách, ktoré by mali byť zábavné. Každá rasa bude vyznávať iný spôsob boja, takže každý si nájde svojich obľúbencov. Momentálne hra nemá distribútora, takže sa ani nevie, kedy uzrie svetlo sveta. Podľa prehlásení autorov by malo ísť o totálnu bombu, ale nechajme sa prekvapiť, čo nám to rumunsí kuchári uvaria.