Medal of Honor Allied Assault: Spearhead nahrádza PC-čkárom Frontline

22. okt 2002 o 19:18 Martin Šoltýs

Aby koncern Electronic Arts nevyhodili do vzduchu PC hráči kvôli absencii Frontline na tejto platforme, ohlásili EA hneď po vydaní pôvodnej hry datadisk alebo, ak chcete, expansion pack s podtitulkom Spearhead. Fanúšikom série sa už pomaly môžu rozjasňovať oči, pretože do mesiaca aj niečo by to malo byť už na pultoch, u nás zrejme o trošičku neskôr, ale vyzerá to tak, že Ježiško vám to ešte pod stromček predsa len stihne doniesť.

Musím sa hneď na začiatok priznať, že nepatrím do tej skupiny hráčov, ktorých Medal of Honor: Alied Assault úplne očaril. Považoval som ho síce za skvelú hru, ale nechápal som, prečo sa jej venuje až nad mieru pozornosti. Zrejme tomu dopomohli aj predchádzajúci úspech série na Playstation.

Celá hra bude opäť zasadená do počiatočných resp. konečných fáz Druhej svetovej vojny v rokoch 1944-45, kde sa budete náckov pýtať ako "schmecken" olovo zo spojeneckých zbraní. Dej sa bude vyvíjať paralelne s pôvodným Medal of Honor. Hra bude rozdelená do troch kampaní, z ktorých každá obsahuje tri misie, ktoré by mali byť rozlohou primerané tomu, aby sa za Spearhead vyplatilo zaplatiť datadiskovú cenu. Hra okrem deviatich single-player misií bude obsahovať i dvanásť multiplayerových máp. Už dlhú dobu sa však hovorí o tom, že sa k nim pridá pár máp vytvorených samotnými hráčmi, ktoré kvalitou nezaostávajú za amatérskou produkciou. O multiplayeri sa však ešte zmienim nižšie.

Kampane budú zasadené do rôznych prostredí: v prvej z nich sa poprechádzate po brehoch Normandie, v ďalšej po lesnatých Ardenách na hraniciach Belgicka a Francúzska a v poslednej sa pozriete do Berlína, do mestského prostredia, ktoré mne kvôli istému pocitu stiesnenosti v MoH: AA tak strašne nevyhovovalo. V Spearhead si už ale neobujete vojenské topánky poručíka Mika Powela, ale seržanta Jacka Barnesa. Do Normandie sa tak nedostanete, na rozdiel od Powela, vylodením na Omaha Beach, ktoré bolo v MoH: AA stvárnené neuveriteľne nádherne, vytvárajúc tak dlhotrvajúci emocionálny zážitok, čo sa nepodarí len tak každej hre. Palubu lode vystrieda palubu lietadla; tušíte správne, do priestorov Normandie sa dostanete ako výsadkár zoskokom z lietadla C-47. Tento skok bude úplne celý in-game, teda nebudete sa naňho dívať ako na animáciu, ale budete ho prežívať z vlastných očí a práve tento moment by mal byť ten, ktorý nahradí toľkokrát ospevované vylodenie na Omaha Beach, a odohrá sa deň pred týmto vylodením. Dostanete sa tak priamo "behind the enemy lines" - za nepriateľské línie, ako znel podtitulok pre prvý diel Commandos. Spadnete priamo do starej stodoly na francúzskej pôde, kde môžeme hľadať možný pôvod seržantovho mena (angl. barn = stodola, chatrč - pozn. autora). Po zoskoku bude vašou úlohou v Nemcami preplnenom lese skonsolidovať tím a pripojiť sa k britskej pechote a umožniť čo najúspešnejšie, dúfam, že už poslednýkrát spomenuté vylodenie na Omaha Beach. Ďalej sa cez Ardeny dostavíte až do Berlína, kde s pomocou ruskej armády zabezpečia pád Berlína. Ako som už spomínal, bojovanie v meste som v MoH: AA príliš neobľuboval, celé to bolo veľmi nepriestranné a v boji mi to nevyhovovalo, aj keď niekto môže mať iný názor. Zase na druhej strane by sme úplne postrádali súboje muž proti mužovi nablízko, čo by sa zvrtlo v zbesilé ostreľovanie ďalekostrelnými zbraňami. Napriek tomu dúfam, že bojovanie v úzkych uličkách medzi budovami bude zredukované.

Keď už som sa dostal k zbraniam, situáciu zhrniem aj tu. V Spearhead budete mať k dispozícií celý arzenál z pôvodnej hry plus niektoré novinky, bez ktorých by sa hra za datadisk ani považovať nedala. Takže nový arzenál bude obsahovať aj anglickú pušku Enfield Mark 1, samopal Sten, ruský samopal PPSh-41 a dymové granáty M-18, pri ktorých sa na chvíľu zastavím. Keď sa zamyslíte, tak zistíte, že pokiaľ sa ja dobre pamätám, neboli v 3D akčnej hre využité dymové granáty a dymovnice tak, ako to je v skutočnosti. Ak tam už nejaké boli, tak plnili iba funkciu samotnej prítomnosti, ale žiadnej využiteľnosti. Pripisujme to ale tomu, že naprogramovať AI protivníkov, ktorí by mali cez dym nevidieť, teda akýmsi spôsobom jeho prítomnosť vyvolanú dymovnicou akceptovať, je náročné. Spearhead by to mal priviesť k lepšiemu a tieto dymové granáty by mali naozaj spôsobiť vašu neviditeľnosť v otvorenom prostredí. Veľmi dúfam, že sa to podarí a dočkám sa tak plného strategického využitia dymu v hre. Ešte spomeniem, že tieto granáty budú disponovať rôznymi farbami, po čom ich následne môžete použiť i na signály pre spojenecké letecké vojská a pod. V hre sa dostaneme opäť i do nejakých "vijíklov" a v tankoch bude možnosť prepínať medzi primárnou a sekundárnou streľbou. Dúfajme, že to nespôsobí úplnú stratu kontroly tanku, ku ktorej som sa takmer dostal v MoH: AA.

Tvorcovia Spearheadu ohlasujú, že tímová hra bude tvoriť podstatnú časť hry a málokedy sa budete pohybovať sami. Práve tímové pasáže boli v MoH: AA to, čo zaháňalo malé množstvo nudy. To v spojení s vykreslením reálnej atmosféry vojny, ktoré sa tímu 2015 naozaj podarilo, kde vám olovené náboje lietajú okolo hlavy a vy pociťujete okolo seba úplný chaos, nemáte prehľad o vašom oddiely a núti vás to strieľať čo i len do prázdna, ale pritom sa snažíte koncentrovať na sto percent - to by malo vytvárať hybnú časť MoH: AA Spearhead. Držím výrobcom palce pri programovaní AI vojakov bojujúcich po Barnesovom boku - bude to iste dosť obtiažne.



Ešte považujem za potrebné dodať niečo k AI protivníkov. Tá väčšine hráčov pôvodnej hry nevyhovovala; pocítiť ste to mohli niekedy v tom smere, že bola založená takmer len na viditeľnosti nepriateľa (zatiaľ čo zvuk - hluk alebo streľba nepriateľov až tak nerozrušovala), ktorá bola prehnane dokonalá. Nepriateľ vás videl už z niekoľko desiatok metrov (dúfam, že to nepreháňam) skrčeného a možno ste postrehli, že to bolo i vtedy, keď ste boli skrytý za stenou budovy alebo iným predmetom, na druhej strane vás veľmi nepočul, aj keď ste zabili pár metrov od neho stojaceho nepriateľa. Tomu chcú zamedziť autori skrátením priestoru, do ktorého nepriateľ dovidí a tiež predĺžením času jeho schopnosti reagovať na podnety, ktoré vyvoláte vy. Nedostaví sa teda už ten pocit, že nepriatelia podvádzajú.

Už som spomenul, že hra bude obsahovať dvanásť nových MP máp, ktoré budú zasadené do rôznych prostredí Európy. Okrem bežných MP módov tu pribudne nový s názvom Tug of war. Nepôjde však o preťahovanie lanom, ako by naznačoval anglický názov. (To vlastne v hrách ešte simulované nebolo, čo by mohlo byť tipom pre firmy produkujúce nízkorozpočtové tituly ako na bežiacom páse.) Bude to mód, ktorý bude pre úspech vyžadovať úplný zmysel pre kolektívnu hru. Prezradím len to, že v ňom budete plniť klasické "objectives" - teda vopred určené úlohy.

Nedá mi nezmieniť sa ešte o tom, čo som mal spomenúť už v úvode, a to že autorom Spearheadu nebude firma, ktorá stojí za MoH: AA, teda 2015, ako by mohol niekto očakávať. Výrobcom titulu je EALA. V skutočnosti táto skratka znamená "Electronic Arts Los Angeles", teda Los Angelská pobočka EA. Takže si môžete byť istí, že za tvorbou expansion packu stoja profesionáli na slovo vzatí. Od Medal of Honor Allied Assault: Spearhead sa očakáva dosť a zdá sa, že je reálne, to v čo najbližšej dobe splniť.