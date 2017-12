Philips mení tvar žiaroviek

Výmenou volfrámového vlákna za polovodiče môžu upadnúť hrušky do zabudnutia.

18. dec 2013 o 12:20 Milan Gigel

AMSTERDAM, BRATISLAVA. Na počiatku boli hrušky, neskôr k nim pribudli sviečky a kukurice, zajtrajšok je v nedohľadne. Tvar žiaroviek má tiež svoje trendy.

Philips uviedol na trh LED žiarovku s netradičným dizajnom nazývaným SlimStyle. Vtipne vychádza z tradičnej hrušky, ku ktorej pridáva sploštený tvar. Aj napriek tomu že je nový svetelný LED zdroj nepravidelného tvaru, svetlo sa z neho šíri všetkými smermi rovnakou intenzitou.

Dizajnérsky prvok prichádza s myšlienkou, že vďaka novým technológiám už žiarovky nemusia mať jednotný tvar. Dôležité je iba to, aby mali jednotnú päticu a vmestili sa do bežných svietidiel. Zvyšok je na firmách a ich odvahe pustiť sa neprebádaným smerom. Philipsu sa to darí, v ponuke má dve dizajnové línie – tradičnú bielu a žltú v tvare kvetu.

Kým Philips sa rozhodol vylisovať žiarovky v herbári, Panasonic sa vracia k tradíciám. Už druhým rokom ponúka svojim zákazníkom LED žiarovky pod značkou Crystal Clear. Napodobuje v nich tradičný výzor žiarovky s vláknom visiacim v sklenej banke. Ide o svetelné zdroje, ktoré nepôsobia rušivo ani v tradičných či historických interiéroch.

Ceny LED žiaroviek v posledných rokoch klesajú, čo pomáha znížiť celkové náklady prechodu na úspornejší zdroj sveta. S klesajúcimi cenami by aj predčasné zlyhanie prinieslo nižšie výdavky za energiu. Výrobcovia zväčša využívajú modré, energeticky najúspornejšie LEDky, pri ktorých menia farbu svetla vrstvičkou luminiforu na samotnom kryte polovodiča, či vrstvičkou na vnútornej strane ochrannej banky z plastu.

Napísali na serveri Mashable.