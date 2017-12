Neandertálci vedeli precítiť smrť, svojich mŕtvych pochovávali

Obyvatelia Európy kopali hroby už pred 50-­tisíc rokmi. Mohli prejavovať úctu a starostlivosť.

17. dec 2013 o 17:35 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Neandertálci žili bohatým vnútorným životom, ktorý sa nemusel príliš odlišovať od anatomicky moderných ľudí.

Vedeli si vyrobiť nástroje, ale aj precítiť význam smrti.

Tvrdí to nový výskum už objaveného náleziska, ktorý prináša dôkazy o tom, že neandertálci pochovávali svojich mŕtvych dlho pred tým, ako do Európy prišli moderní ľudia.

Fakt, že skupina neandertálcov pred 50-tisíc rokmi premyslene pochovávala svojich členov, naznačuje, že jedinci vedeli rozmýšľať aj o zložitejších abstraktných problémoch.

Otvorili staré nálezisko

„Objav nepotvrdzuje len existenciu neandertálskych pohrebov v západnej Európe, ale odhaľuje aj pomerne sofistikované kognitívne schopnosti, ktoré za nimi stoja,“ citoval portál ScienceDaily vedúceho výskumu Willama Rendua.

Renduov tím otvoril nálezisko La Chapelle-aux-Saints, kde v roku 1908 objavili takmer neporušené pozostatky niekoľkých neandertálcov, a znovu preskúmal kosti aj geologický materiál.

Hľadali náznaky toho, že mŕtvoly boli naozaj pochované a neocitli sa na mieste náhodou.

Telá rýchlo zakryli

Skúmanie materiálu pod jednou z kostier potvrdilo, že priehlbina nevznikla prirodzeným spôsobom.

Kosti neniesli známky vyhladenia pod vplyvom počasia a neboli ani ohlodané živočíchmi, ako zvieracie kosti nájdené v jaskyni. To naznačuje, že telá boli zámerne prikryté zeminou už krátko po smrti jedinca.

Svoje zistenia vedci publikovali v magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nie je jasné, aký mal pohreb účel, ani či bolo pochovavanie všeobecne rozšírenou praxou, zdôrazňuje Rendu. Samotný fakt, že neandertálci hĺbili hroby, však naznačuje, že prejavovali úctu a starostlivosť.

„Dlho sme neandertálcov podceňovali. Z nášho pohľadu vyzerajú azda primitívne, ale boli to sofistikovaní ľudia. Možno je načase znova prehodnotiť ich schopnosti aj vzťah k modernému človeku,“ povedal antropológ Milan Thurzo, vyučujúci na Univerzite Komenského.

doi:10.1073/pnas.1316780110