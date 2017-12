Šesť tipov na netradičné technologické darčeky

Nemusíte minúť 1500 eur na nový MacBook. Nadšenca potešíte aj výrazne menším a lacnejším darčekom.

17. dec 2013 o 16:41 Matúš Paculík

Neviete čo kúpiť technologickému nadšencovi?

Namiesto nudných ponožiek nenápadne zistite, čo sa ešte nenachádza na jeho stole, a kúpte mu netradičný darček.

Rukavice pre dotykové smartfóny

Komu by sa chcelo v zime vyťahovať ruky z vreciek len preto, aby si pozrel, čo je nové na Facebooku. Na bežné rukavice smartfóny nereagujú a po minúte ťukania v mínusových teplotách so skrehnutými prstami neurobíte nič. Riešením sú rukavice určené na ovládanie zariadení s dotykovou obrazovkou.

Špeciálne vlákno sa väčšinou nachádza na troch hlavných prstoch, ktoré používate na ovládanie smartfónu, či tabletu. Pri drahších rukaviciach je vlákno všité všade a líšiť sa môžu aj špeciálnou úpravou, ktorá zabráni nechcenému vykĺznutiu zariadenia z ruky.

Cena: od 5 eur

+ funguje s každým moderným smartfónom

- písanie na menšom displeji nie je pohodlné

USB kľúč pre smartfón ADATA UD320

Zabudnite na zbytočné redukcie, ktoré prepoja váš smartfón s počítačom či notebookom. Zabudnite aj na pomalý cloud, ktorý je nevhodný na prenos veľkých súborov a mobilné dáta vám vyčerpá už po treťom filme. Väčší objem dát môžete do svojho smartfónu či tabletu preniesť buď pomocou kábla alebo univerzálneho USB kľúča.

ADATA UD320 vyzerá ako bežný kľúčik, no disponuje klasickým a aj micro USB konektorom. V počítači si naň skopírujete potrebné súbory a následne ho pripojíte k akémukoľvek mobilnému zariadeniu s micro USB konektorom a systémom Android 4.1 a vyšším. V systéme sa objaví ako ďalší disk, z ktorého môžete ľubovoľne prenášať alebo kopírovať všetky dáta. Dostupný je v kapacitách 16 alebo 32 gigabajtov.

Cena: od 14 eur

+ univerzálnosť, dobrá cena

- len pre Android 4.1 a vyššie

Bezdrôtový HDMI adaptér Prestigio PMD1

Je to malá krabička, ktorá pripomína klasický USB kľúč, no keď ju zapojíte do HDMI portu svojho televízora, objaví sa na ňom obraz z vášho smartfónu alebo tabletu. Na komunikáciu navyše nepotrebuje aktívnu domácu bezdrôtovú sieť.

Pred kúpou si overte, či smartfón, ktorý budete používať, podporuje technológiu Miracast a je vybavený operačným systémom Android verzie 4.2 alebo vyššej. Na televízore môžete zobraziť obrazovku tabletu, prehrávať videá, či ju použiť pri hraní hier.

Cena: 23 eur

+ cena, nepotrebuje Wi-Fi sieť

- zariadenie musí podporovať technológiu Miracast

Klávesnica Logitech TK820

Je ľahká, pekná, má veľký touchpad a s vašim počítačom či notebookom bude komunikovať bezdrôtovo. Touchpad podporuje 13 unikátnych gest systému Microsoft Windows 8. Batérie vydržia minimálne pol roka, kedy sa počíta s miliónom stlačení kláves.

Veľká dotyková plocha je výhodou, pokiaľ plánujete používať klávesnicu aj inde, ako len na pracovnom stole. Reakcie na dotyk sú presné a rýchle. Ovládanie dotykom oceníte hlavne pri práci so systémom Windows 8, ktorého nové používateľské rozhranie nie je optimalizované na ovládanie myšou.

Cena: 104 eur

+ dizajn, veľký touchpad

- vysoká cena

Fotoaparát Sony DSC-QX10B

Vyzerá ako objektív, no v skutočnosti to je predĺžená ruka smartfónu. Obsahuje v sebe nielen optickú časť, ale aj snímač a potrebnú elektroniku. Obraz je prenášaný na obrazovku mobilného zariadenia, obrázky a videá ukladá na vlastnú pamäťovú kartu.

Bezdrôtový objektív obsahuje snímač s rozlíšením 18 megapixelov a optickú časť s 10 násobným priblížením. S telefónom komunikuje pomocou bezdrôtovej technológie Wi-Fi a na jednoduché spojenie využíva moderné NFC. Funguje so zariadeniami vybavenými systémom Android a iOS.

Cena: 180 eur

+ funguje so skoro každým smartfónom

- vysoká cena

Slúchadlá Creative Evo ZXR

Priložíte ich k vášmu smartfónu a behom sekundy už v nich počúvate práve prehrávanú hudbu. Nová generácia slúchadiel už nepotrebuje žiadne káble, na prenos zvuku jej si vystačí s bezdrôtovým rozhraním Bluetooth a na spárovanie využíva moderné NFC.

Slúchadlá môžete použiť so systémom Windows alebo Mac OS X nielen bezdrôtovo, ale aj s pomocou klasického analógového a USB kábla. Nastavenia zvuku si ale môžete upraviť aj s pomocou mobilných zariadení so systémom iOS a Android.

Cena: 259 eur

+ NFC, dual Bluetooth

- 8 hodín prehrávania na jedno nabitie, cena